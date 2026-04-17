Attualità

Nudo al cimitero, poi va alla Reggia: scandalo in città (VIDEO)

L'episodio in pieno giorno, in una zona trafficatissima

di Giorgio Brescia - 17 Aprile 2026

Momenti di sorpresa e incredulità in una città del Mezzogiorno per un uomo completamente nudo visto aggirarsi per le strade cittadine fino a entrare nel cimitero principale.

L’episodio, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, generando sconcerto e curiosità.

Lo scandalo dell’uomo nudo che entra nel cimitero

Secondo quanto raccontato da CasertaNews, l’uomo ha iniziato a camminare senza vestiti nei pressi della via La Pira del capoluogo campano, per poi dirigersi verso piazza della Rimembranza e infine accedere all’area del camposanto, comportandosi come se nulla fosse.

La scena, avvenuta in pieno giorno, ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto per gestire la situazione e riportare la calma. Non sono ancora del tutto chiare le motivazioni del gesto, ma tra le ipotesi si parla anche di un possibile stato confusionale o degli effetti del caldo anomalo registrato nelle ultime ore.

Accertamenti in corso anche tra i pazienti di una struttura sanitaria residenziale della zona, che accoglie anche pazienti con disturbi mentali.

Tutti ne parlano a Caserta

L’episodio ha rapidamente fatto il giro del web, diventando una delle notizie più discusse a livello locale. Non è la prima volta che comportamenti insoliti di abitanti della città attirano l’attenzione in contesti pubblici. Oggi, la particolarità del luogo – il cimitero – ha amplificato l’impatto mediatico della vicenda.

Le autorità stanno ora valutando eventuali accertamenti per comprendere le condizioni dell’uomo e verificare se siano necessari interventi di tipo sanitario o assistenziale.

Il secondo episodio: nudo nei pressi della Reggia

Nella stessa giornata, nel pomeriggio, un secondo episodio. L’uomo, sempre nudo, si è spostato nei pressi della Reggia, frequentatissima da turisti italiani e internazionali.