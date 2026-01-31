Esteri

Epstein files, Trump compare in 3mila documenti

Nei nuovi files pure Elon Musk, Bill Gates e il segretario al Commercio Lutnik

di Martino Tursi - 31 Gennaio 2026

Lo scandalo Epstein non finisce mai e adesso tocca (ancora) a Trump: il suo nome comparirebbe più di 3mila volta nei nuovi documenti legati al finanziere suicida in carcere nel 2019. Lo scandalo legato al suo nome continua ad agitare la politica dentro e fuori dagli Stati Uniti. Le notizie che emergono dai nuovi files diffusi dal dipartimento di Giustizia americano coinvolgerebbero, però, oltre al presidente in carica pure i magnati del digitale Bill Gates e Elon Musk oltre all’attuale segretario al Commercio Howard Luttnik.

Epstein, Trump compare in oltre 3mila documenti

Il nome del presidente Trump comparirebbe in oltre 3mila nuovi documenti degli Epstein files rilasciati nelle scorse ore dal Dipartimento. Ma c’è dell’altro. C’è, per esempio, il nome di Elon Musk. Che, è pacifico, avrebbe declinato a più riprese gli inviti rivoltigli da Epstein. Ma il tycoon di origini sudafricane avrebbe intavolato una conversazione pure interessata nel 2012 con il finanziere chiedendogli quale fosse la data della festa “più scatenata” sulla sua isola. Ma, chiaramente, se abbia partecipato oppure no non è dato saperlo. Almeno per ora. Per Luttnik, la vicenda è diversa. Lui ha dichiarato di aver rotto i rapporti nel 2005 ma ci sarebbero nuove corrispondenze del 2012.

Sono documenti veritieri?

Il fatto che Trump, e gli altri, citati nei 3mila e passa documenti Epstein (per quasi 4 milioni di pagine) non depone automaticamente per il loro coinvolgimento negli affari illegali del finanziere. Donald Trump non ha mai ricevuto accuse e, anzi, la Casa Bianca ha voluto sottolineare che nei dossier erano contenute accuse fasulle. Insomma, potrebbero esserci negli incartamenti “immagini, documenti, video falsi oppure presentati in modo non veritiero”. Uno scandalo nello scandalo: a chi o cosa credere?