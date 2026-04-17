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“Equilibrivm” è il nuovo album di Anitta

di Italpress - 17 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – Considerata una delle figure di punta del pop latino, Anitta pubblica oggi il suo nuovo album: “Equilibrivm”. L’album offre riflessioni su spiritualità, amore, fede ed emancipazione femminile, esplorando al contempo diverse sonorità della musica brasiliana. L’album vanta collaborazioni con Shakira, Liniker, Marina Sena, Luedji Luna, Ebony, Papatinho, Rincon Sapiência, King Saints, Melly, Os Garotin, Los Brasileros, Ponto de Equilíbrio ed Emanazul.

Nei suoi momenti di maggiore vulnerabilità, Anitta offre canzoni che sono il risultato diretto del percorso di scoperta di sé intrapreso a partire dalla metà del 2022, quando ha iniziato a riflettere sull’equilibrio tra corpo, mente e anima. Ora, spera di ispirare altri a intraprendere lo stesso cammino: “è un album con intenzioni molto chiare, ma espresse in modo sottile. Non canto di religioni o dogmi, ma di amore, guarigione e cultura brasiliana”, spiega Anitta. “Più che parlare di orixás, santi o altre figure religiose, voglio concentrarmi sui valori che rappresentano”.

– Foto ufficio stampa Words for you –

(ITALPRESS)