Esce “Hyperlove”, il nuovo album di Mika

di Italpress - 23 Gennaio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Arriva il nuovo album di Mika, “Hyperlove”, il primo in inglese dal 2019. In concomitanza viene pubblicato anche il singolo “Excuses For Love”, un brano euforico e trascinante, che racchiude il cuore del messaggio di Hyperlove: un invito a un’onestà emotiva in un mondo che spesso incoraggia il controllo e la repressione dei sentimenti. Mika torna al pianoforte come fulcro emotivo della scrittura, affiancando la sua voce dalla formazione classica a una produzione ricca di sfumature dal sapore vintage. Realizzato interamente con strumenti analogici e sonorità rétro, l’album esplora la tensione tra la vulnerabilità umana e la tecnologia moderna, riaffermando al tempo stesso il potere della musica di connettere e trascendere. Il progetto segna la reunion con Nick Littlemore, mente creativa di Empire of the Sun e Pnau, nonché produttore dell’acclamato The Origin of Love.

A impreziosire ulteriormente l’album, la partecipazione del leggendario regista e icona culturale John Waters, che appare come narratore ospite in diversi intermezzi, firmati dal suo inconfondibile stile tagliente e ironico. Hyperlove fa da preludio al suo Spinning Out Tour, che porterà MIKA nelle principali città europee, con due attesissimi appuntamenti in Italia: il 2 marzo all’Unipol Arena di Bologna e il 4 marzo alle OGR di Torino. Il tour proseguirà poi in Nord America, segnando il ritorno dell’artista sui palchi oltreoceano, con la prima data al Citizens House of Blues di Boston.

