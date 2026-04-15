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Esce “Misericordia”: il nuovo singolo di Rob insieme a Nitro

di Italpress - 15 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – Un racconto crudo, senza filtri, fatto di immagini quotidiane e verità difficili da ignorare: Rob annuncia oggi “Misericordia” (Warner Records Italy / Warner Music Italy), il nuovo singolo realizzato insieme a Nitro, fuori ovunque venerdì 17 aprile.

“Misericordia” racconta notti precarie, conti divisi male e una quotidianità segnata da instabilità e pensieri che non trovano tregua. La scrittura di rob, insieme a quella di Nitro, Victor Anfray e Luca Ferraresi, resta diretta e visiva, quasi diaristica: ogni immagine è reale, immediata, senza costruzioni. Al centro, un senso di identità in bilico, schiacciata da aspettative e giudizi costanti.

La presenza di Nitro, una delle voci più potenti del rap italiano, firma un intervento diretto, didascalico, senza concessioni. Le sue barre entrano come una lama, smontano il rumore di fondo e riportano tutto all’essenziale. Non cerca empatia, non addolcisce il colpo: espone, analizza, colpisce. In questo equilibrio, rob tiene il centro emotivo del brano con una presenza diretta e viscerale.

La sua voce non filtra, non protegge, non cerca compromessi: espone fragilità, contraddizioni e stanchezza con una lucidità disarmante. È proprio nella ripetizione, nelle immagini quotidiane e nel tono quasi istintivo della sua scrittura che costruisce un’identità riconoscibile, capace di trasformare esperienze personali in qualcosa di condiviso.

Con questo singolo, l’artista continua a definire il proprio percorso artistico, spingendosi oltre i confini di genere e consolidando una voce sempre più riconoscibile. L’avvicinamento del suo primo progetto segna un momento chiave: la promessa di ampliare ulteriormente il suo universo sonoro, mantenendo intatta la sua autenticità.

-Foto ufficio stampa Help-

(ITALPRESS).