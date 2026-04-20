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Escort di lusso per i calciatori di Serie A: quattro ai domiciliari

L'indagine a Milano: quanto costavano i "pacchetti all inclusive"

di Martino Tursi - 20 Aprile 2026

Un giro di escort per i calciatori di Serie A: con questa accusa quattro persone sono finite agli arresti domiciliari. Le accuse sono quelle di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, al centro dell’indagine c’era un giro di squillo di alto bordo. Che sarebbero state disponibili a far compagnia ai giocatori della massima serie dopo le partite disputate proprio a Milano. Un affare che era gestito col paravento di una società di eventi e dei suoi “pacchetti all inclusive”.

Il giro di escort per i calciatori di Serie A

Servivano migliaia di euro per acquistare i pacchetti messi in vendita dalla società di eventi. Tutto sarebbe stato organizzato fin nei minimi dettagli. Dalla serata nei locali più in della movida di Milano e poi le camere, in hotel di lusso chiaramente, per concludere le serate stesse. In mezzo all’inchiesta sul presunto giro di escort ci sarebbe quello che i magistrati di Milano hanno riferito essere un “numero consistente” di calciatori di Serie A. Gente che giocava nel capoluogo, o che ci veniva a giocare in trasferta, e che dopo le partite preferiva passare un po’ di tempo con gli “all inclusive”.

Un affare milionario

Con questa clientela altospendente, tra cui tanti calciatori di Serie A, il giro di escort evidentemente fruttava bene. La Procura milanese, infatti, ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un vero e proprio maxi sequestro. Sotto i sigilli, notificati insieme agli arresti domiciliari dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, ci son finiti beni per 1,2 milioni di euro. Somma, questa, ritenuta il provento delle attività imputate al presunto sodalizio.