Eugenio Finardi celebra 50 anni di carriera con due nuovi spettacoli

di Italpress - 3 Febbraio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Eugenio Finardi quest’anno celebra il suo straordinario percorso artistico con nuovi appuntamenti live in tutta Italia, raccontando la propria storia in maniera autentica e libera attraverso le anime che restituiscono l’essenza della sua arte: quella teatrale e narrativa e quella più energica e rock.

Prima tappa di questo viaggio è la parte teatrale e narrativa: Voce Umana, lo spettacolo teatrale in cui al centro c’è la parola, la riflessione, la memoria viva. Eugenio Finardi costruisce un percorso fatto di quadri, ognuno composto da un monologo e da una canzone: un intreccio di suoni e pensieri in cui la voce diventa protagonista assoluta ù quella che incita, che consola, che inquieta, che lenisce.

È un viaggio che attraversa i sentimenti e la spiritualità, toccando temi universali come l’amore, il caso e il senso della vita, e che rende omaggio alle tante “voci” incontrate lungo la strada: da Demetrio Stratos a Franco Battiato, da Alice a Fabrizio De André. Con Eugenio sul palco, ancora una volta, Giuvazza, che accompagna lo spettacolo anche con sonorizzazioni e momenti evocativi.

E poi c’è l’anima più elettrica e viscerale: quella rock. Con Tutto ’75-’25, Eugenio Finardi torna alla potenza del suono e della band per attraversare cinquant’anni di musica in dialogo tra passato e presente.

Sul palco, insieme a Giuvazza Maggiore (chitarre), Claudio Arfinengo (batteria) e Maximilian Agostini (tastiere), porta in scena le canzoni del suo ultimo album “TUTTO” accanto ai brani che hanno segnato la sua carriera, senza mai indulgere alla nostalgia ma con la stessa curiosità e urgenza che lo accompagnano da sempre.

