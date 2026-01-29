Sport

Europa League, Panathinaikos-Roma: orario e dove vederla

di Roberta Rizzo - 29 Gennaio 2026

La Roma torna protagonista in Europa League per l’ultima giornata del girone unico, affrontando il Panathinaikos in una sfida decisiva per il cammino europeo dei giallorossi. Il match rappresenta un passaggio chiave per la squadra capitolina, che punta al passaggio diretto agli ottavi di finale senza dover passare dagli spareggi.

La gara si disputerà giovedì 29 gennaio 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00, nello stadio dei greci. Grande attesa tra i tifosi romanisti, pronti a seguire la partita sia in televisione che in streaming.

Europa League, Panathinaikos-Roma: dove vederla e orario

La partita Panathinaikos-Roma è valida per l’ottava e ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Per i giallorossi si tratta di un appuntamento cruciale: un risultato positivo potrebbe garantire l’accesso diretto alla fase a eliminazione diretta, evitando un turno supplementare.

Il calcio d’inizio è previsto alle 21:00, in contemporanea con le altre gare della serata europea, rendendo la classifica finale dipendente anche dai risultati sugli altri campi.

Europa League, dove vedere Panathinaikos-Roma in TV

La sfida tra Panathinaikos e Roma sarà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport, che detengono i diritti dell’Europa League. In particolare, il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, canali disponibili per tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare.

La copertura prepartita inizierà con largo anticipo, con analisi, approfondimenti e collegamenti dal campo.

Panathinaikos-Roma in streaming: come seguirla online

Per chi preferisce seguire la partita in mobilità, Panathinaikos-Roma sarà disponibile anche in streaming live. Gli abbonati Sky potranno accedere alla diretta tramite Sky Go, mentre il match sarà visibile anche su NOW, la piattaforma streaming di Sky.

Entrambi i servizi consentono la visione su smartphone, tablet, computer e smart TV, garantendo massima flessibilità.

Diretta Gol Europa League e aggiornamenti in tempo reale

In alternativa alla visione integrale della partita, sarà possibile seguire Diretta Gol Europa League su Sky Sport 251, con aggiornamenti costanti e gol in tempo reale da tutti i campi della serata.

Una soluzione ideale per chi vuole restare aggiornato sull’andamento complessivo dell’ultima giornata europea, senza perdere i momenti chiave della gara della Roma.

