Sport

Europei di nuoto, Ceccon d’oro nei 100 dorso. Quadarella splendida argento negli 800 stile

di Lino Sasso - 5 Dicembre 2025

Agli Europei di nuoto in vasca corta, in corso a Lublino (Polonia), l’Italia conferma la propria forza conquistando due nuove medaglie, un oro e un argento, di grande prestigio. Il protagonista della giornata è Thomas Ceccon, che trionfa nei 100 dorso con una gara perfetta, mentre Simona Quadarella firma un brillante argento negli 800 stile libero, mostrando segnali di crescita importanti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Ceccon campione europeo nei 100 dorso

Il 23enne di Schio, campione olimpico e primatista mondiale in vasca lunga, domina la finale dei 100 dorso con un eccellente 49’’29, miglior crono della carriera. Ceccon batte il francese Mewen Tomac (49’’46) e il britannico Oliver Morgan (49’’68), rispettando in pieno il pronostico. Tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato al Centro Federale di Verona da Alberto Burlina, Ceccon imposta la gara con grande lucidità: controlla il passaggio ai 50 metri in 23’’73, poi aumenta il ritmo nell’ultimo tratto chiudendo in 12’’76. Il tempo finale migliora il suo precedente primato personale di 49’’59, stabilito ai Mondiali di Melbourne 2022.

“Sono contento di essere il primo italiano a vincere l’oro nei 100 dorso – ha dichiarato Ceccon -. Sapevo che sarebbe stata una lotta con Tomac e Morgan. Sono venuto agli Europei di nuoto per vincere e torno a casa con due ori: non potrei chiedere di più“.

Quadarella argento negli 800 stile libero

Grande Italia anche negli 800 stile libero grazie a Simona Quadarella, seconda in 8’03’’00 in una finale combattutissima. L’azzurra è stata protagonista fin dalle prime vasche, passando anche al comando, ma nell’ultima parte di gara ha ceduto il passo alla tedesca Isabel Gose, oro con il nuovo record dei campionati (8’01’’90). Terza l’altra tedesca Maya Werner in 8’14’’41.

Quadarella si è detta pienamente soddisfatta della propria prestazione: “Non pensavo di poter migliorare così tanto adesso, ho abbassato di quasi cinque secondi il mio personale”. L’atleta romana ha evidenziato come il nuovo percorso tecnico stia dando i frutti sperati: “Sto trovando equilibrio fisico e mentale. Venivo da tanti anni con Christian Minotti e ho cambiato allenatore: queste prestazioni mi danno conferme importanti”.

Con un oro e un argento di grande peso, l’Italia continua a essere protagonista agli Europei di nuoto, confermando la qualità del movimento e la crescita dei suoi atleti di punta.