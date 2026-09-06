Germania, candidato della Cdu Sassonia Anhalt ha votato a Magdeburgo

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Rischia di perdere il Governo del Land, AfD in vantaggio nei sondaggi

di Askanews - 6 Settembre 2026

Magdeburgo, 6 set. (askanews) – Il candidato del partito conservatore tedesco CDU (Unione Cristiano-Democratica), Sven Schulze, 47 anni, ha votato a Magdeburgo, capitale dello Stato della Sassonia-Anhalt, nella Germania orientale. È governatore della Sassonia-Anhalt dal 2018 e rischia di essere spodestato dall’estrema destra rappresentata dall’AFD, in testa ai sondaggi.

I seggi si sono aperti alle 8 del mattino e circa 1,7 milioni di elettori hanno tempo fino alle 18 per esprimere il proprio voto. Le prime proiezioni sono attese poco dopo. Il piccolo Land è attualmente governato dalla CDU, partito del cancelliere Friedrich Merz, in coalizione con due partiti minori, e Schulze spera di formare nuovamente una coalizione multipartitica per restare al potere.

L’esito del voto in Sassonia-Anhalt potrebbe avere degli effetti sulle elezioni a Berlino e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore tra due settimane, nonché sulla politica federale.