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Irina Shayk brilla tra i premiati del Filming Italy Venice Award

Il premio diretto da Tiziana Rocca, da Clara McGregor a Matilde Gioli

di Askanews -

Venezia, 6 set. (askanews) – “Thank you so much, grazie mille” ha detto la top model Irina Shayk, scintillante, in nero, tra i protagonisti dell’ottava edizione del Filming Italy Venice Award, il premio ideato e diretto da Tiziana Rocca, parte della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. In attesa della cerimonia di premiazione, la super top model russa è arrivata alla presentazione del riconoscimento insieme agli altri premiati, al Lido di Venezia, ringraziando per essere stata invitata qui in Italia, che per lei, ha detto, è la sua seconda casa.

Il premio viene conferito a personalità che, con il loro talento e il loro percorso artistico, hanno contribuito alla crescita e alla diffusione della cultura audiovisiva e dell’intrattenimento. Tra i vincitori internazionali di quest’anno, anche Orlando Bloom e Clara McGregor, attrice, produttrice e modella britannica, è stata scelta come ambasciatrice in una edizione che mette ancora al centro le donne. A Lino Banfi un premio alla carriera; tra i tanti premiati Giorgio Pasotti, Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Monica Guerritore ed Eduardo Scarpetta, Miglior attore protagonista per “Storia della mia famiglia” e “Storia della mia famiglia 2”, che ha parlato di questa stagione piena di successi:

“Una stagione incredibile, mi ha scelto Mel Gibson, ho lavorato con MarK Ruffalo, ogni anno sembra migliore del precedente, testa bassa e avanti così”. “Sarà anche nel prossimo film di Salvatores, ne possiamo parlare, la notizia è uscita e ne sono felicissimo”.

A Sveva Alviti il Filming Italy Venice European Award: “Un premio importante per me per aver fatto Lea Pericoli in un film, io giocavo a tennis, il tennis ora è ovunque grazie a Sinner, io ho smesso a 17 anni perché non avevo la sua testa, però fare questo film è stato bellissimo, ha anche sconfitto un tumore al seno, è davvero una donna a cui ispirarsi”.

Ad Alessio Vassallo il premio come Miglior attore protagonista in una serie tv per “L’altro ispettore”: “È bello che anche a Venezia si parli di sicurezza sul lavoro mi fa piacere, annuncio ai fan che andremo avanti con la seconda stagione, sono davvero contento”.

Tutti i premiati: a Orlando Bloom il Filming Italy Venice International Award; a Lino Banfi il Filming Italy Achievement Award; ad Alba Rohrwacher il Filming Italy Venice Award – Miglior attrice protagonista per il Tre ciotole; ad Alessandro Preziosi il Filming Italy Venice Award – Miglior documentario per Aspettando Re Lear; a Gabriele Muccino il Filming Italy Venice Award – Miglior regia di un film drammatico per Le cose non dette; ad Alessio Vassallo il Filming Italy Venice Award – Miglior attore protagonista in una serie tv per L’altro ispettore; ad Aurora Quattrocchi il Filming Italy Venice Award – Miglior attrice protagonista per il film Gioia mia; a Beatrice Arnera il Filming Italy Venice Award per Scuola di seduzione; a Eduardo Scarpetta il Filming Italy Venice Award – Miglior attore protagonista in una serie tv per Storia della mia famiglia e Storia della mia famiglia 2; a Malcom McRae il Filming Italy Venice International Award; a Francesca Archibugi il Filming Italy Venice Award Premio Speciale per il film Illusione; a Clara McGregor il Filming Italy Venice Award.

E ancora, a Giorgio Pasotti il Filming Italy Venice Award – Premio Sport e Cinema per il film Rosso Volante; a Greta Scarano il Filming Italy Venice Award per il suo esordio alla regia La vita da grandi; a Herbert Ballerina il Filming Italy Venice Award – Miglior attore protagonista in un film commedia per Cena di classe; a Francesca Comencini il Filming Italy Venice Women Power Award; a Leo Gassmann il Filming Italy Venice Award – Miglior attore protagonista per il film Fuori la verità; ad Akinola Davies Jr. il Filming Italy Venice International Award; a Massimiliano Gallo il Filming Italy Venice Award – Miglior esordio alla regia per il film La salita; a Matilde Gioli il Filming Italy Venice Award – Miglior attrice protagonista per il film Strike – Figli di un’era sbagliata; a Maurizio Casagrande il Filming Italy Venice Award – Miglior attore non protagonista per il film Era; a Emmanuelle Béart il Filming Italy European Women Power Award; a Monica Guerritore il Filming Italy Venice Award – Miglior attrice protagonista per il film Anna; a Sveva Alviti il Filming Italy Venice European Award; ad Alanah Bloor il Filming Italy Venice International Award Best Character in a Tv Series per Sandokan; a Martina Colombari il Filming Italy Venice Award – Miglior attrice non protagonista per il film Buen Camino. In collaborazione con SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, a Mario Martone il premio per la Miglior regia per il film Fuori.

Tra gli altri premi speciali di questa edizione: a Pilar Fogliati il Premio Frecciarossa – Filming Italy Venice Award come Miglior attrice protagonista per il film Breve storia d’amore; a Carolina Crescentini il premio in collaborazione con Festina Filming Italy Venice Award – Miglior attrice protagonista in un film drammatico per Le cose non dette; a Claudia Tranchese il premio in collaborazione con Elena Mirò Filming Italy Venice Award – Miglior attrice non protagonista per la serie tv La Preside; a Ilenia Pastorelli il premio in collaborazione con Leo Pizzo Filming Italy Venice Award – Miglior attrice protagonista in un film commedia per Innamorarsi e altre pessime idee; a Irene Maiorino il Filming Italy Venice Award – Premio Speciale Donne del cinema italiano per il suo ultimo film Quasi grazia; a Cesare Hary il Filming Italy Venice Award Young Generation, in collaborazione con CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia; ad Andrea Scrosati, Group Chief Operating Officer e CEO Continental Europe di Fremantle, il Filming Italy Producer Italian Award per La grazia di Paolo Sorrentino; a Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema, il Filming Italy Producer Italian Award per Le città di pianura di Francesco Sossai; a Giampaolo Letta, AD e Vicepresidente di Medusa Film, e a Benedetto Habib, produttore e partner di Indiana Production, il Filming Italy Producer Italian Award per Buen Camino di Gennaro Nunziante; a Marta Donzelli, fondatrice di Vivo Film, il Filming Italy Producer Italian Award per Le città di pianura di Francesco Sossai.

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