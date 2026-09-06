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Colpo di scena al Gp d’Italia, Leclerc fuori al terzo giro. Bandiera rossa. Alla ripartenza Russel davanti a tutti

di Redazione L'Identità - 6 Settembre 2026

Colpo di scena a Monza. Dopo solo tre giri dal via Charles Leclerc perde il controllo della sua Ferrari ed esce di pista a 200 km orari. L’impatto con il guardrail è stato abbastanza violento, ma il pilota della rossa è subito sceso autonomente dalla monoposto. Al momento dell’incidente il monegasco era terzo ed era in bagarre con Oscar Piastri alle sue spalle. Con Leclerc fuori, il Gp d’Italia perde uno di suoi protagonisti più attesi. I commissari sono adesso al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza della pista e far così ripartire la gara.

Riguardando le immagini delle ultime curve di Leclerc prima dell’uscita di pista, sembra quasi che il polota della Ferrari avesse già qualche problema. L’impressione è che l’auto slittasse sull’asfalto al momento di affrontare le curve. Come se il monegasco perdesse il posteriore, forse a causa di uno scarso grip.

La partenza

Che non tirasse una buona aria si era capito già al via del gran premio. Appena spenti i semafori i due piloti della Ferrari, terzo e quarto in griglia, hanno ingaggiato un duro duello con Leclerc ha spinto leggermente fuori pista Hamilton. I commissari avevano notato l’accuduto, ma dopo l’uscita di scena di Leclerc è arrrivata la comunicazione che l’episodio non sarà approfondito. Certamente un bene, perché il rischio era quello che Leclerc fosse sanzionato con posizioni in griglia al prossimo gran premio.

La ripartenza

La pista è stata riaperta alle 15.39, quando sono iniziate le operazioni per una nuova partenza. Le monoposto, dopo un nuovo giro di ricognizione, si sono schierate in griglia di partenza secondo l’ordine di quando la gara è stata sospesa. Il posizionamento impreciso di Tsunoda ha però reso necessario un secondo giro di ricognizione. Il pilota della Racing Bulls sarà adesso penalizzato.

Spenti finalmente i semafori, Russel ha subito ripreso la guida della gara, mentre il compagno di squadra, Kimi Antonelli, originariamente partito dal fondo della griglia, ha macinato sorpassi su sorpassi piazzandosi in pochi giri tra le due McLaren. Verstappen ha guadagnato la posizione su Gasly e anche Hamilton ha rapidamente guadagnato terreno, superando anche lui il francese al decimo giro. L’Alpine ha poi perso via via terreno, finendo spravanzata dai maggiori protagonisti della Formula 1.