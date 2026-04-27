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Ferragni-Netflix: vicina la firma per una serie tv?

di Maria Graziosi - 27 Aprile 2026

Saremmo vicini alla firma, il caso Pandoro (e non solo) diventerà una serie di Netflix che sarà appunto sul caso che riguarda Chiara Ferragni. La rivelazione arriva dal settimanale Chi che rilancia sui tempi della nuova produzione. Giurano che la fumata bianca sarebbe vicina e che presto ci si potrebbe mettere al lavoro sulla serie. Anzi, sulla docu-serie che ambisce a raccontare i fatti che hanno portato alla caduta, almeno in teoria, della reginetta degli influencer. E, di sicuro, alla fine del suo matrimonio con Fedez.

Ferragni-Netflix, vicini alla firma per la serie?

Gli spifferi ribadiscono che le parti sarebbero vicine. E che un accordo sarebbe possibile. In tempi brevi. Chiara Ferragni e Netflix potrebbero raggiungere l’intesa che porterebbe la prima a raccontare al pubblico la sua versione dei fatti e la piattaforma di streaming a pubblicare il racconto. Dal caso Pandoro (conclusosi con l’assoluzione) fino al divorzio con Fedez. Ma, chiaramente, sui contenuti della serie (che non è ancora ufficiale) ci sarebbe ancora il massimo riserbo.

Da una piattaforma all’altra

Per Chiara Ferragni l’intesa con Netflix per una serie non sarebbe poi una novità. Prima che esplodesse il caso Pandoro, infatti, andava in onda su Amazon Prime un’altra serie. Che pretendeva di raccontarne la vita privata. Chiara e suo marito Fedez, i Ferragnez. Una sorta di Grande Fratello capace di guadagnare, spesso e volentieri, le prime pagine dei giornali. Anche a suon di polemiche. Per Ferragni sarebbe un ritorno al genere della serie tv, seppur lontanissimo da quella di cui fu protagonista. Prima che tutto le franasse addosso.