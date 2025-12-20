Sociale

Ferrari Christmas Day : per Natale le Ferrari diventano slitte di solidarietà

di Cinzia Rolli - 20 Dicembre 2025

Domenica 21 dicembre ore 10.00 il Ferrari Club Passione Rossa e la Polizia Penitenziaria si uniscono per il Ferrari Christmas Day in onore della legalità per il sociale. Testimonial dell’evento la giornalista Claudia Conte, portavoce ufficiale dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile. Unire sport e solidarietà è utile per sottolineare l’importanza di valori come quelli della legalità e del rispetto.

“Vedere negli occhi dei ragazzi l’emozione e la meraviglia e il più grande regalo di Natale”. Queste le parole della giornalista Claudia Conte.

Presso la Scuola Allievi della Polizia Penitenziaria Giovanni Falcone, con la partecipazione del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, i soci del Club Passione Rossa regaleranno ai ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down un giorno da favola. Potranno infatti salire sulle Ferrari e realizzare un sogno comune a tanti.

Si terranno inoltre delle dimostrazioni del Corpo di Polizia Penitenziaria tramite l’utilizzo di droni e unità cinofile. Con l’occasione si omaggerà Giovanni Falcone anche attraverso il ricordo della sua scorta.

Ideatore del Ferrari Christmas Day Fabio Barone, pilota romano detentore di numerosi Guinness World Record e Presidente del Ferrari Club. “Guidare una Ferrari non è solo passione: è un modo per donare gioia”. Così ha spiegato il senso della manifestazione.

La parata composta da oltre trenta Ferrari sfilerà per le strade di Roma scortata dal Nucleo Investigativo Centrale, NIC, della Polizia Penitenziaria per portare doni ai bambini del Policlinico Gemelli e sostenere l’associazione Italiana Persone Down.