Festival di Sanremo/4: le polemiche non aiutano il business
Lamentele, pruriti ecc: trend topic e basta
Il bacio tra Levante e Gaia
La quarta serata cover del Festival di Sanremo 2026 ha fatto quello che sa fare meglio: accendere polemiche. Ma servono davvero al business?
Il Festival dei parenti, atto secondo
Alessandro Gassmann ironizza sulla presenza di Gianni Morandi nell’esibizione del figlio sul palco. Poi precisa di averlo fatto solo per il divieto di non poter promuovere la serie Rai “Guerrieri”. Che, peraltro, la Rai promuove con toni da velina anni ’60.
Conti smentisce: nessuna regola, quest’anno non tiriamo la volta alle fiction. Ne avevamo già parlato: il Festival dei parenti.
Risultato concreto? Trending topic per qualche ora. Biglietti venduti in più? Streaming raddoppiati? Chissà, tendiamo a prevedere di no.
Argentero e l’invito congelato
Luca Argentero, giorni fa, aveva quasi liquidato Conti per un invito a intervenire al Festival di Sanremo rimasto in freezer. Anche qui: dichiarazioni, retroscena, retweet.
Ma la polemica ha portato nuovi spettatori davanti alla tv? I numeri Auditel non sembrano aver avuto scossoni clamorosi. Il rumore mediatico non sempre si trasforma in share.
Il bacio Levante-Gaia
Il bacio tra Levante e Gaia accende il dibattito social. C’è chi applaude, chi sbuffa, chi analizza il frame al rallentatore.
Il regista e Claudio Fasulo replicano, precisano, smentiscono. Discussioni tecniche che diventano ideologiche in pochi minuti.
Engagement social? Sì. Conversione in valore economico? Meno evidente.
Le cover salvano più delle polemiche
Sul palco, però, le cover funzionano. e finalmente le parole dei testi si capiscono. Tra gli arrangiamenti, alcuni strepitosi. La serata scorre meglio delle precedenti. La musica torna al centro.
Qui il punto: le polemiche fanno conversazione, ma non sempre fatturato. Gli sponsor comprano visibilità stabile, non fiammate da 24 ore.
Sanremo vive di ecosistema, non di scandali. Se il business è ciò che conta, allora contano continuità, ascolti solidi e replay su RaiPlay.
Le polemiche servono? Forse sì, ma come contorno. Il piatto principale resta uno solo: audience + raccolta pubblicitaria.
Il resto è trending topic. Per sua natura, effimero.
