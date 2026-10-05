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Fiat e Lega Volley Femminile, nuova partnership per la stagione 2026/2027

di Italpress - 5 Ottobre 2026

ROMA (ITALPRESS) – FIAT è orgogliosa di annunciare una nuova e prestigiosa partnership con la Lega Volley Femminile, diventando “Premium Court Partner” per tutte le competizioni ufficiali organizzate dalla Lega nel corso della stagione sportiva 2026/2027. L’accordo, si legge in uns nota, prevede la presenza del marchio FIAT nei campionati di Serie A1 e Serie A2, nella Coppa Italia e nella Supercoppa Italiana, oltre 400 match totali fra Campionati, Eventi e Playoffs con una visibilità diffusa sui campi di gioco e numerose opportunità di attivazione dedicate ai tifosi. Una collaborazione che unisce due realtà che rappresentano al meglio il talento, la passione e la capacità di innovare del nostro Paese. Da oltre 125 anni FIAT accompagna la mobilità degli italiani, diventando un simbolo di accessibilità, semplicità, ottimismo e un inconfondibile carattere italiano.Allo stesso modo, la Lega Volley Femminile è oggi un punto di riferimento dello sport italiano e internazionale, grazie ai risultati delle proprie atlete e alla qualità di un movimento riconosciuto come uno dei migliori al mondo. Infatti, la pallavolo in Italia è praticata da oltre 1,5 milioni di persone ed è il 1° sport per pratica femminile e coinvolge oltre 7,5 milioni tra appassionati e fan della pallavolo.FIAT ha scelto di investire nella straordinaria forza del volley femminile anche per la sua eccezionale capacità di coinvolgere comunità e territori. La Lega Volley Femminile può contare su una presenza capillare in tutta Italia, con club distribuiti in 13 regioni e 26 province attraverso i campionati di Serie A1 e Serie A2. Un radicamento unico che mette in connessione grandi città e centri di provincia, riflettendo perfettamente la storia di FIAT, da sempre vicina agli italiani e alle loro esigenze di mobilità grazie ad una rete capillare sul territorio di punti vendita ed assistenza.Alessio Scutari, Managing Director FIAT & Abarth Italia dichiara: “Siamo particolarmente orgogliosi di avviare questa collaborazione con la Lega Volley Femminile, una realtà che rappresenta un’eccellenza assoluta del nostro Paese e che condivide con FIAT valori fondamentali come passione, impegno, e vicinanza alle persone. Una scelta che ci permette di entrare in contatto con milioni di tifosi e famiglie in tutta Italia, rafforzando ulteriormente il legame storico che unisce FIAT al territorio e alle comunità locali. Saremo al fianco delle campionesse della pallavolo italiana durante tutta la stagione, accompagnandole in un percorso fatto di emozioni, talento e spirito di squadra. Questa collaborazione sarà anche un’occasione straordinaria per mostrare da vicino la nostra gamma e accompagnare il pubblico verso le prossime novità del marchio, a partire da Grizzly, che rappresenterà un ulteriore passo nel percorso di crescita e rinnovamento di FIAT.”Questo invece il commento di Enzo Barbaro, Amministratore Delegato della Lega Volley Femminile: “Siamo estremamente orgogliosi di accogliere un marchio storico come FIAT al nostro fianco come Premium Court Partner. Questa collaborazione certifica la crescita e il grandissimo valore della nostra Serie A di pallavolo femminile. Condividiamo con FIAT la costante ricerca dell’eccellenza e, soprattutto, un legame profondo e capillare con il territorio. Insieme, siamo pronti a percorrere una stagione di altissimo livello, unendo l’Italia da Nord a Sud”.Grazie a questa partnership, il marchio FIAT beneficerà di una presenza continuativa durante tutta la stagione attraverso visibilità a bordo campo, led, backdrop per interviste, attività digitali e social, oltre a iniziative dedicate all’interno dei palazzetti e a momenti di contatto diretto con il pubblico. L’accordo prevede inoltre attivazioni speciali in occasione dei principali eventi organizzati dalla Lega Volley Femminile, con l’obiettivo di creare esperienze coinvolgenti per appassionati, famiglie e clienti.La partnership rappresenta inoltre una straordinaria opportunità per valorizzare l’intera gamma FIAT presso un pubblico composto da famiglie, giovani, sportivi e persone attente alla mobilità sostenibile. Topolino, il quadriciclo elettrico che sta rivoluzionando la mobilità urbana con una soluzione semplice, accessibile e a zero emissioni; 500, l’icona senza tempo che continua a rappresentare lo stile e l’ingegno italiano nel mondo; 600, il crossover compatto che coniuga spazio, comfort, tecnologia e piacere di guida; Pandina, evoluzione di una vettura che da oltre quarant’anni accompagna gli italiani con praticità, affidabilità e versatilità; Grande Panda, che interpreta in chiave contemporanea i valori di semplicità, innovazione e sostenibilità che hanno reso grande il marchio; e Qubo L, il veicolo multifunzionale progettato per rispondere alle esigenze di famiglie, tempo libero e mobilità quotidiana. Una gamma completa che rispecchia perfettamente i valori di accessibilità, dinamismo e vicinanza alle persone che accomunano FIAT e il volley femminile.Nel corso della stagione 2026/2027, la collaborazione con la Lega Volley Femminile accompagnerà inoltre il percorso di avvicinamento al lancio di Grizzly, il futuro modello che arricchirà ulteriormente l’offerta del marchio. Grazie alla capillarità del campionato, alle numerose attivazioni sul territorio e al contatto diretto con milioni di appassionati, la partnership offrirà una piattaforma privilegiata per raccontare l’evoluzione di FIAT e costruire attesa intorno a una delle novità più importanti del prossimo futuro del brand.Con questa nuova partnership FIAT conferma il proprio impegno nel sostenere le eccellenze italiane e nel promuovere iniziative capaci di generare valore per le comunità locali, contribuendo alla crescita di uno degli sport più amati e seguiti del Paese.

– Foto ufficio stampa Stellantis –(ITALPRESS).