Esteri

The Bibi Files, il documentario che preoccupa Netanyahu

Le registrazioni degli interrogatori, le accuse di corruzione e le polemiche sulla diffusione del film

di Marzio Amoroso - 5 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Ci sono leader politici che costruiscono la propria immagine davanti alle telecamere, poi esistono immagini che raccontano una realtà diversa, lontana dai riflettori e dalla comunicazione ufficiale. È da questo punto che parte The Bibi Files, il documentario diretto da Alexis Bloom e prodotto dal premio Oscar Alex Gibney, un’opera che riporta al centro del dibattito internazionale la figura di Benjamin Netanyahu. Il film utilizza registrazioni degli interrogatori legati alle inchieste che hanno coinvolto il premier israeliano, offrendo una prospettiva insolita su uno dei leader più influenti e controversi della politica contemporanea.

Le immagini che hanno acceso il dibattito

Il cuore del documentario è costituito da filmati realizzati durante gli interrogatori delle autorità israeliane. Lo spettatore osserva Netanyahu lontano dai palchi, dai comizi e dalle conferenze stampa. La narrazione segue le vicende giudiziarie che hanno portato alle accuse di corruzione, frode e abuso di fiducia. Nel racconto trovano spazio anche altri protagonisti dell’entourage politico e familiare del leader israeliano. L’obiettivo del film non è soltanto raccontare un’indagine. Gli autori cercano di mostrare come procedimenti giudiziari e dinamiche politiche si siano intrecciati nel corso degli ultimi anni, influenzando il clima pubblico e gli equilibri istituzionali del Paese.

Il nodo della diffusione in Israele

Il docufilm è stato presentato nei festival internazionali e successivamente distribuito negli Stati Uniti attraverso la piattaforma Jolt. La situazione in Israele è però molto diversa. La diffusione delle immagini utilizzate nel documentario si scontra infatti con le norme che tutelano la riservatezza del materiale investigativo. Per questo motivo The Bibi Files non ha ottenuto una distribuzione regolare nel Paese come avvenuto all’estero. Questo elemento ha contribuito ad aumentare l’interesse attorno all’opera. Nonostante l’assenza di una diffusione ufficiale, il documentario avrebbe continuato a circolare online, consentendo a numerosi spettatori israeliani di visionarlo attraverso canali non tradizionali. La vicenda della distribuzione è diventata così parte integrante del dibattito che circonda il film, trasformandolo in un caso politico e mediatico ancora prima delle sue proiezioni internazionali.

Il documentario e la guerra dopo il 7 ottobre

Molti spettatori si sono chiesti se il documentario contenga prove che dimostrerebbero una conoscenza preventiva dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, da parte di Netanyahu. Su questo punto è necessario fare chiarezza. Il film affronta il contesto politico e le conseguenze della guerra scoppiata dopo l’attacco di Hamas, ma non presenta prove accertate che dimostrino che il premier israeliano fosse stato informato anticipatamente dell’operazione terroristica. Nel dibattito pubblico israeliano continuano infatti a emergere interrogativi sui fallimenti dell’intelligence e dei sistemi di sicurezza che hanno preceduto quella tragica giornata.

Perché The Bibi Files continua a far discutere

La forza del documentario risiede nella combinazione tra materiale investigativo, testimonianze e ricostruzione politica. Il film prova a rispondere a una domanda che va oltre le aule giudiziarie, quanto possono influire le vicende processuali sulle scelte di un leader chiamato a guidare un Paese durante una fase storica segnata da crisi, tensioni e conflitti? Che lo si consideri un documento politico, un’inchiesta cinematografica o una riflessione sul potere, The Bibi Files ha già raggiunto un risultato evidente. Ha riaperto il confronto pubblico su Benjamin Netanyahu, sul rapporto tra giustizia e politica e sulle profonde divisioni che attraversano la società israeliana. Più che un semplice documentario, The Bibi Files è diventato un caso politico internazionale. Le immagini degli interrogatori, le polemiche sulla sua diffusione e le domande ancora aperte sul futuro di Israele continuano ad alimentare un dibattito destinato a proseguire ben oltre lo schermo.

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