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Allarme bomba alla sede Fibercop di Genova

Una valigia sospetta è stata rinvenuta nei pressi della sede della società a Sestri Ponente

di Cristiana Flaminio - 5 Ottobre 2026

Allarme bomba alla Fibercop di Genova. Una valigia sospetta è stata rinvenuta nei pressi della sede della società che si occupa dell’infrastruttura della fibra ottica. I fatti questo pomeriggio, intorno alle 17, a Sestri Ponente dove si trova la sede locale dell’azienda. La scoperta è stata denunciata dai dipendenti che hanno subito allertato le forze di polizia. Sul posto, insieme agli specialisti e agli artificieri della polizia, sono arrivati anche i vigili del fuoco. Per il momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni.

Allarme bomba alla Fibercop

La scoperta di oggi pomeriggio ha, nemmeno troppo fatalmente, riportato alla mente gli episodi che si sono verificati, proprio a Genova, nei giorni scorsi. Fatti su cui, adesso, indagano i magistrati della Procura della Repubblica che non sembrano escludere la possibilità di atti di terrorismo con una possibile matrice anarchica. Si tratta dell’incendio ai cavi della fibra ottica, ben cinque, che si trovano sotto il ponte San Giorgio tra Rivarola e Sampierdarena. Le fiamme avevano messo ko le comunicazioni a Genova, nel Levante ligure, nel Basso Piemonte e in Lombardia per diverse ore.

Che succede in città?

Mentre proseguono le indagini sui disservizi, spunta adesso l’allarme bomba alla sede Fibercop. Per il momento, in attesa che si faccia piena luce attorno ai fatti di Sestri Ponente, non sembrano essere emersi collegamenti che uniscano gli incendi dei giorni scorsi alla scoperta di oggi pomeriggio. Tuttavia bisognerà attendere l’esito delle indagini. La valigia sospetta, un bagaglio “sconosciuto” ha fatto subito scattare l’allarme. Il segnale è comunque quello di una tensione che va acuendosi.

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