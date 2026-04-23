Politica

Il faticoso percorso del decreto Sicurezza verso il via libera, per poi essere modificato subito dopo

di Eleonora Manzo - 23 Aprile 2026

Montecitorio, ore 18 di ieri: quando inizia la chiama per la fiducia sul decreto Sicurezza, non è solo l’inizio del percorso per portare a casa il provvedimento, ma quello di uno spettacolo che promette di durare ben oltre il prime time. Il decreto Sicurezza è arrivato in Aula con il fiato corto – scadenza sabato – e con un ingrediente in più che rende tutto più frizzante: la norma che al Quirinale non ha fatto esattamente entusiasmare.

Da lì in poi, il copione prende velocità. Sedute fiume, di quelle che si allungano tra votazioni, sospensioni e interventi a raffica, con l’obiettivo di chiudere entro domani con il voto finale e mettere in cassaforte il provvedimento. Perché il tempo, in questi casi, non è una variabile: è il protagonista.

Nel frattempo, il governo prepara un correttivo. Non un passo indietro, piuttosto un aggiustamento in corsa, uno di quei ritocchi che servono a tenere insieme rapidità e attenzione istituzionale. Giorgia Meloni lo dice senza giri di parole: nessun ‘pasticcio’, la norma resta di ‘assoluto buon senso’. La linea è quella di chi vuole portare a casa il risultato senza trasformare ogni rilievo in un caso politico.

E infatti il caso politico lo costruisce l’opposizione, che su questa vicenda trova terreno fertile. La palla viene raccolta al volo e rilanciata con energia: interventi lunghi, toni accesi, richiami alle regole e al ruolo del Quirinale. Il repertorio è quello delle giornate in cui si sente odore di partita vera, e nessuno ha intenzione di giocare in difesa.

L’Aula si scalda, i richiami al regolamento si moltiplicano, e la scena assume quei contorni familiari in cui sostanza e rappresentazione si intrecciano senza soluzione di continuità. Perché sì, c’è un decreto da approvare, ma c’è anche una narrazione da costruire, e su quella il confronto diventa inevitabilmente più acceso.

Il punto, alla fine, è tutto qui: un provvedimento che deve correre per evitare la decadenza e che, proprio per questo, procede su un doppio binario. Da una parte l’approvazione rapida, dall’altra il correttivo già annunciato per limare ciò che va rivisto. Una dinamica che nella pratica parlamentare non è certo una novità, ma che ogni volta riesce a riaccendere il dibattito.

Sul fondo resta il ruolo del Quirinale, discreto ma decisivo nel segnalare i passaggi più delicati. Un equilibrio che il governo cerca di mantenere senza rallentare il percorso del decreto, mentre l’opposizione insiste nel sottolinearne le criticità.

Intanto le ore passano, la seduta si allunga e il clima a Montecitorio resta acceso. Si attende il voto finale, con il decreto Sicurezza destinato a essere approvato in extremis. Poi toccherà al correttivo, e il film ripartirà da lì.

Perché in Parlamento, più che le sorprese, contano i tempi: e quando stringono, tutto il resto – polemiche comprese – trova sempre il modo di adeguarsi.

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