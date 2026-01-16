Giustizia

Tragedia di Crans-Montana: fissata in 400mila franchi la cauzione per i coniugi Moretti

di Lino Sasso - 16 Gennaio 2026

Potrebbe passare attraverso una maxi cauzione la possibile scarcerazione di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation di Crans-Montana, teatro del devastante incendio di Capodanno nel quale sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. Secondo quanto rivelato dall’emittente svizzera RTS, la procura generale di Sion avrebbe richiesto una cauzione complessiva di 400mila franchi, pari a circa 430mila euro, come condizione per concedere la libertà ai due coniugi. Nel dettaglio, la richiesta prevederebbe dunque 200mila franchi a testa. Sull’istanza, tuttavia, deve ancora pronunciarsi il Tribunale per le misure coercitive, chiamato a valutare se la cauzione per i coniugi Moretti sia sufficiente a garantire le esigenze cautelari dell’inchiesta.

Le accuse rivolte ai proprietari del Constellation

I due imprenditori sono indagati per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Accuse pesantissime che riflettono la gravità del bilancio dell’incendio avvenuto la notte di Capodanno. Attualmente la posizione dei coniugi è differenziata. Jacques Moretti, imprenditore di nazionalità francese, si trova ancora in carcere, mentre la moglie Jessica è sottoposta a una serie di misure cautelari alternative alla detenzione. Per la donna, infatti, sono stati disposti l’obbligo di firma periodica presso le autorità competenti, il sequestro del passaporto e il divieto di espatrio. Provvedimenti pensati per limitare il rischio di fuga e assicurare la sua presenza a disposizione della magistratura.

La cauzione fissata per i Moretti come alleggerimento delle misure cautelari

La richiesta di cauzione rappresenta quindi un possibile passo verso un alleggerimento delle misure. Ma, ovviamente, ma non implica in alcun modo una valutazione di merito sulle responsabilità penali. L’eventuale accoglimento della richiesta aprirebbe però uno scenario nuovo in un’inchiesta che resta estremamente delicata. La cauzione per i coniugi Moretti, se confermata, diventerebbe uno degli elementi chiave nella fase preliminare del procedimento giudiziario, mentre proseguono gli accertamenti tecnici e le audizioni dei testimoni per chiarire le cause del rogo e le eventuali omissioni nella gestione della struttura.