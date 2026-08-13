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Fondazioni lirico-sinfoniche, Cannella “Settore fondamentale della cultura italiana”

di Italpress - 13 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Lo stanziamento di 200 milioni da parte del Ministero della Cultura alle Fondazioni lirico-sinfoniche, attraverso il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il 2026, conferma l’attenzione del Governo nei confronti di un settore fondamentale per la cultura italiana, per la valorizzazione del nostro patrimonio musicale e per la capacità delle Fondazioni di continuare a produrre e diffondere cultura, garantendo al tempo stesso stabilità e programmazione”. Così in una nota il sottosegretario alla Cultura, Pietro Cannella.

“Particolarmente significativo è il fatto che le risorse siano state interamente erogate già entro il mese di luglio, con modalità che consentono alle Fondazioni di disporre tempestivamente delle necessarie certezze finanziarie – prosegue il Sottosegretario –. La continuità dei finanziamenti rappresenta infatti una condizione essenziale per una programmazione artistica ambiziosa, per la tutela delle professionalità e per il rafforzamento della qualità dell’offerta culturale”, conclude Cannella.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).