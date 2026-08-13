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Malore per Gabbani durante un concerto a Letojanni, interrotto lo spettacolo: “Sto bene, stasera torno sul palco” / Video

di Italpress - 13 Agosto 2026

LETOJANNI (MESSINA) – Concerto interrotto bruscamente ieri sera a Letojanni, nel Messinese, per un malore che ha colpito Francesco Gabbani. L’artista era sul palco di piazza Cagli per l’atteso appuntamento del Letojanni Summer Festival, quando ha dovuto fermare l’esibizione dopo aver cantato soltanto cinque brani.

Momenti di apprensione tra il pubblico, mentre il cantante veniva sottoposto alle prime verifiche.

A comunicare agli spettatori quanto accaduto è stato il sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, che ha spiegato la necessità di effettuare accertamenti medici e ha rivolto a Gabbani, anche a nome della comunità, gli auguri per una pronta ripresa.

“Ci dispiace ovviamente, l’artista è il primo a essere dispiaciuto, ma ovviamente la salute prima di tutto”, ha detto.

“STO BENE, STASERA TORNO SUL PALCO”

“Sono vivo, volevo tranquillizzarvi”. Francesco Gabbani rassicura i fan, con un video sui social, dopo il malore che lo ha costretto a interrompere il suo concerto a Letojanni. “Purtroppo ieri sera durante il concerto ho avuto un malore, cosa che non mi era mai riuscita in questo modo, e non mi ha permesso di continuare a stare sul palco. Ho dovuto interrompere il concerto”. “Sono molto dispiaciuto”, ma “non ce la facevo proprio”.

Probabilmente, “è stata una somma di caldo e stanchezza dei viaggi, degli spostamenti di questi giorni. Spesso ci dimentichiamo che per arrivare da una parte all’altra a fare un concerto c’è tutta la stanchezza del viaggio e degli sbattimenti che comporta, ma questo fa parte del gioco”.

“Fortunatamente oggi sto bene, mi sono ripreso, e quindi ho tutta l’intenzione di salire sul palco questa sera e tornare a fare il concerto a Sant’Angelo di Brolo”.

IL VIDEO

