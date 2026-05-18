Italpress Top News

Fotovoltaico, per Rinascimento Solare nel 2026 investimenti e assunzioni

di Italpress - 18 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – In un contesto energetico ancora caratterizzato da elevata volatilità dei prezzi e crescente attenzione verso l’autonomia energetica delle famiglie, Enersystems S.p.A., attiva nel fotovoltaico residenziale attraverso il brand Rinascimento Solare, accelera il proprio piano di sviluppo industriale e commerciale su scala nazionale.

La società, oggi operativa nel fotovoltaico residenziale nelle principali aree del Paese, ha chiuso il 2025 con un valore complessivo della produzione pari a quasi 7 milioni di euro. La marginalità operativa si è mantenuta positiva anche durante una fase di forte crescita organizzativa, ampliamento della struttura commerciale e potenziamento della capacità operativa interna.

Secondo la società, i risultati economici del 2025 rappresentano inoltre solo parzialmente il rafforzamento organizzativo e operativo già avvenuto, il cui impatto risulta oggi maggiormente visibile nella capacità commerciale, installativa e gestionale espressa nei primi mesi del 2026.

Sul fronte finanziario, la società evidenzia inoltre una posizione di liquidità superiore a 1,9 milioni di euro al termine del 2025, ulteriormente rafforzatasi nei primi mesi del 2026, elemento che sosterrà il piano di investimenti previsto e l’ulteriore sviluppo della capacità operativa.

Per il 2026 Rinascimento Solare ritiene di poter raggiungere un valore della produzione compreso tra 15 e 20 milioni di euro, in coerenza con il rafforzamento della capacità installativa e commerciale previsto dal piano industriale.

Il piano prevede investimenti per circa 4 milioni di euro destinati al rafforzamento della rete commerciale, delle strutture operative e della capacità installativa, con particolare attenzione alle regioni del Nord Italia, con particolare attenzione a Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, considerate tra le aree più dinamiche per il fotovoltaico domestico.

Come suddivisione indicativa degli investimenti previsti nel 2026, circa 2 milioni di euro interesseranno la Lombardia, circa 1 milione di euro il Veneto e circa 1 milione di euro l’Emilia- Romagna, principalmente attraverso il rafforzamento della rete commerciale, l’espansione della capacità installativa e il potenziamento delle strutture operative territoriali.

Gli investimenti previsti nel corso del 2026 rappresentano inoltre la base per un ulteriore percorso di crescita industriale e organizzativa che la società intende consolidare anche nel 2027.

Accanto agli investimenti industriali, il piano di crescita previsto in Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna è destinato a produrre anche un significativo impatto occupazionale diretto e indiretto.

Secondo stime interne della società, il rafforzamento della rete commerciale, delle strutture tecniche, delle squadre operative e dell’intera filiera collegata al fotovoltaico residenziale potrà contribuire progressivamente all’attivazione di oltre 200 opportunità professionali e occupazionali complessive tra le tre regioni interessate dal piano di sviluppo, considerando sia l’inserimento di nuove risorse commerciali sia le ricadute operative e di indotto collegate alle attività installative, tecniche, logistiche e dei servizi territoriali.

Indicativamente, la Lombardia potrebbe concentrare oltre 100 opportunità lavorative dirette e indirette, mentre Veneto ed Emilia-Romagna potrebbero generare circa 50 opportunità ciascuna lungo la filiera operativa collegata allo sviluppo previsto nel settore del fotovoltaico residenziale.

Secondo la società, lo sviluppo del settore può rappresentare non solo un’opportunità energetica per le famiglie, ma anche un motore di crescita economica diffusa e nuova occupazione qualificata nei territori.

La strategia industriale della società si basa su quattro direttrici principali: ampliamento della rete commerciale;

rafforzamento del network di installatori partner; crescita della struttura tecnica e operativa interna; efficientamento dei processi operativi attraverso digitalizzazione e soluzioni di intelligenza artificiale. Secondo la società, uno dei principali limiti del mercato residenziale italiano non è più la domanda, ma la capacità di esecuzione: tempi di installazione, qualità operativa e assistenza post-vendita rappresentano oggi elementi decisivi per sostenere la crescita del settore.

Per questo motivo il piano 2026 prevede l’inserimento di oltre 100 ulteriori consulenti commerciali, il rafforzamento dell’ufficio tecnico e l’espansione progressiva della capacità installativa attraverso una rete nazionale di squadre operative distribuite sul territorio.

Parallelamente, la società sta investendo nella standardizzazione dei processi operativi, nel potenziamento delle strutture di coordinamento e nell’adozione di strumenti digitali avanzati e soluzioni di intelligenza artificiale applicate alla gestione commerciale e operativa.

L’obiettivo è incrementare ulteriormente l’efficienza della struttura e la capacità di gestione su larga scala, con ricadute positive sulla competitività dell’offerta e sulla sostenibilità economica degli impianti per il cliente finale.

Nel biennio 2024-2025 la società ha inoltre realizzato circa 2.500 impianti residenziali complessivi, rafforzando progressivamente la propria presenza commerciale e operativa nelle principali aree del mercato nazionale.

Accanto allo sviluppo industriale, Rinascimento Solare continua inoltre a sviluppare un modello d’impresa orientato alla valorizzazione del territorio e delle comunità locali, nella convinzione che la transizione energetica possa rappresentare non solo un’opportunità economica, ma anche uno strumento di rigenerazione sociale e culturale.

Il progetto si sviluppa attorno all’idea di una forma evoluta di “fotovoltaico civile”, nella quale la diffusione dell’energia solare residenziale viene associata non soltanto a benefici energetici ed economici per le famiglie, ma anche alla capacità di generare valore occupazionale, investimenti territoriali e iniziative di valorizzazione culturale nei piccoli comuni italiani.

In quest’ottica opera la Fondazione Scimeca – per il Rinascimento Solare ETS, promossa da Enersystems S.p.A., attraverso la quale vengono sostenuti progetti culturali, iniziative di recupero del patrimonio locale e attività di valorizzazione delle identità territoriali.

La Fondazione promuove un modello che mette in relazione energia, sviluppo economico e valorizzazione dei territori, nella convinzione che la transizione energetica possa rappresentare anche un’opportunità di crescita sociale, occupazionale e culturale per le comunità locali.

“La transizione energetica richiede oggi non solo tecnologia e investimenti, ma anche organizzazione, competenze e capacità industriale” – ha dichiarato Nino Scimeca, socio fondatore e Direttore Commerciale di Enersystems S.p.A. – “Nei prossimi anni la vera sfida del fotovoltaico residenziale non sarà soltanto vendere impianti, ma costruire organizzazioni capaci di garantire qualità, affidabilità e continuità nel tempo, contribuendo allo stesso tempo alla crescita economica e sociale dei territori”.

-foto ufficio stampa Rinascimento Solare-

(ITALPRESS).