Esteri

Francia: incendio in un hotel a Courchevel, 83 persone evacuate

di Emily Gabrielli - 28 Gennaio 2026

Un vasto incendio è divampato nella serata di ieri in un hotel di lusso a cinque stelle nella rinomata località sciistica di Courchevel, Francia, nel dipartimento francese della Savoia, costringendo all’evacuazione di decine di persone. Le fiamme hanno interessato l’hotel Grandes Alpes, situato a Courchevel 1850, una delle zone più esclusive delle Alpi francesi, frequentata in questa stagione da numerosi turisti internazionali.

Incendio hotel in Francia: ospiti evacuati

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il rogo si è sviluppato poco prima delle 19 per cause che restano ancora da chiarire. L’intervento dei soccorsi è stato immediato e ha permesso di mettere in salvo tutti gli 83 occupanti presenti all’interno della struttura, tra ospiti e personale. Al momento, fortunatamente, non si registrano feriti né vittime. Gli evacuati sono stati trasferiti in strutture alternative e presi in carico dalle autorità locali.

A fare il punto sulla situazione è stato il tenente colonnello Emmanuel Viaud, del Servizio dipartimentale dei vigili del fuoco e del soccorso della Savoia (Sdis). Ha confermato come l’incendio si stia sviluppando principalmente nella complessa struttura del tetto dell’edificio. Proprio la conformazione architettonica dell’hotel rappresenta una delle principali difficoltà per le operazioni di spegnimento, insieme alla fitta neve che ricopre le coperture e ostacola l’individuazione dei punti di sfogo per il fumo e le fiamme.

Circa sessanta vigili del fuoco sono impegnati sul posto con mezzi e attrezzature specializzate, ma le operazioni risultano particolarmente delicate. Oltre al rischio di un’ulteriore estensione dell’incendio all’interno dell’hotel, preoccupa la vicinanza di altri edifici, tipica dei complessi alberghieri di alta montagna. “Contenere un’eventuale propagazione è complicato”, ha spiegato Viaud, sottolineando come la priorità resti la messa in sicurezza dell’area.

La direzione dell’hotel ha comunicato ai soccorritori che tutte le persone presenti sono state individuate e evacuate. Anche se i controlli proseguiranno fino a quando l’intero complesso non sarà completamente ispezionato. Le autorità locali continueranno a monitorare l’evolversi della situazione nel corso della notte, mentre restano in corso le indagini per accertare l’origine dell’incendio.