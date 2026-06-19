Cronaca

Bari, morta bambina di 4 anni in un incidente stradale

di Redazione L'Identità - 19 Giugno 2026

Una bambina di quattro anni, residente a Triggiano, in provincia di Bari, ha perso la vita in un grave incidente stradale. La tragedia è avvenuta nelle prime ore del mattino, intorno alle 7, lungo la strada provinciale 240 che collega Capurso a Rutigliano.

Bimba di quattro anni morta in un incidente a Bari: cosa è successo

La piccola viaggiava sul sedile posteriore dell’auto guidata dalla madre, una donna di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’utilitaria su cui si trovavano si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva nella direzione opposta. Il secondo veicolo era guidato da un uomo di 37 anni, residente a Mola di Bari.

L’impatto tra i due mezzi è stato estremamente violento e ha provocato conseguenze drammatiche. Per la bambina, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già disperate e i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente a causa dei gravissimi traumi riportati.

La madre della piccola è stata invece soccorsa immediatamente dal personale sanitario e trasportata in condizioni critiche al Policlinico di Bari. La donna è arrivata in ospedale in codice rosso ed è stata ricoverata in condizioni molto gravi: risulta intubata e in coma. Si trova attualmente nella sala rossa del pronto soccorso, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari prima di un eventuale trasferimento nel reparto di rianimazione.

Anche il conducente del SUV è stato coinvolto nell’incidente e sottoposto alle verifiche previste dalle procedure di emergenza, mentre sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

La strada provinciale è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, causando rallentamenti alla circolazione nella zona.