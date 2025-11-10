Attualità

Francia, Sarkozy scarcerato

L'ex presidente francese è rientrato nella sua abitazione

di Angelo Vitale - 10 Novembre 2025

Francia, la Procura ha richiesto la scarcerazione di Nicolas Sarkozy, l’ex presidente della Repubblica detenuto nel carcere della Santé di Parigi dal 21 ottobre. La decisione finale della Corte d’appello, è arrivata alle 13:30. Poco dopo l’ex presidente francese ha lasciato il carcere ed è tornato nella propria abitazione.

Francia, Sarkozy ha lasciato La Santé nel pomeriggio

Nel settembre scorso un tribunale di primo grado aveva giudicato colpevole l’esponente di destra, capo di Stato dal 2007 al 2012. L’accusa, aver cercato di ottenere finanziamenti dalla Libia di Muammar Gheddafi per la campagna che lo ha portato all’elezione. La condanna, a cinque anni di reclusione.

L’eccezionalità della vicenda e la detenzione di un ex presidente francese rappresentano un precedente storico per la Francia e l’Unione europea. E hanno suscitato un acceso dibattito politico e mediatico.

“Carcerazione dura ed estenuante”: è stato scarcerato

Sarkozy ha definito la detenzione “dura ed estenuante” e ha ribadito la sua innocenza, negando di aver mai richiesto fondi illeciti. Ha inoltre ringraziato il personale della casa circondariale per il loro trattamento.

La richiesta di scarcerazione, valutata sulla base del rischio che Sarkozy possa ostacolare la giustizia o contenere le testimonianze. Ora, dovrà comunque sottostare alle misure stabilite dalla Corte d’appello in attesa del processo d’appello previsto per il 2026. In Francia, con Sarkozy scarcerato, non cesseranno le polemiche sulla sua vicenda.