Economia

Fs-Certares, l’intesa (miliardaria) per l’Alta velocità

Il fulcro del potenziamento della rete internazionale sarà Trenitalia France

di Martino Tursi - 29 Dicembre 2025

Una grande alleanza in nome dell’Alta Velocità: c’è l’intesa (miliardaria) tra il Gruppo Fs e Certares. Che si impegneranno, insieme, a investire fino a un miliardo di euro tra Francia e Regno Unito. E a farlo fondando una joint venture e rafforzando, insieme, il ruolo e la crescita di Trenitalia France. In pratica, Fs mette un piede e mezzo al di qua e al di là del Canale della Manica. Già, perché l’obiettivo è quello di consolidare la presenza nei mercati transfrontalieri tra Francia e Regno Unito.

C’è l’intesa tra Gruppo Fs e Certares

L’alleanza tra il gruppo dei trasporti e il fondo consentirà a Trenitalia France di ampliare la propria flotta ad almeno 19 treni. Ma non è tutto perché dall’intesa emerge anche l’obiettivo di sviluppare un nuovo impianto di manutenzione vicino Parigi, su un sito recentemente assegnato all’azienda. Fs e Certares, inoltre, si impegneranno ad aumentare le frequenze sulle tratte esistenti (fino a 28 corse giornaliere sulla Parigi–Lione). E questo, come si legge in una nota, oltre alla “creazione di centinaia di nuovi posti di lavoro; il proseguimento degli investimenti in tecnologia, brand e marketing e l’espansione dei servizi internazionali verso il Regno Unito, con l’ingresso entro il 2029 sulla rotta Parigi–Londra”.

Cosa fa (oggi) Trenitalia France

Con sede a Parigi, Trenitalia France opera servizi ferroviari passeggeri ad Alta Velocità in Francia sulle tratte Parigi–Lione e Parigi–Marsiglia, oltre al collegamento Parigi–Milano. Ha trasportato più di 4,7 milioni di passeggeri dall’inizio delle operazioni e registra livelli di soddisfazione tra i più alti del settore. L’azienda intende ampliare ulteriormente la propria rete con l’ingresso sulla rotta Parigi–Londra e il lancio di ulteriori servizi transfrontalieri. Ora l’intesa tra Fs e Certares potrebbe portare a un nuovo impegno e a un ruolo ancora più rilevante dell’azienda.