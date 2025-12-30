Cronaca

Incidente alla funivia di Macugnana, due feriti

Paura in Piemonte, impianto stoppato: 90 passeggeri bloccati

di Pietro Pertosa - 30 Dicembre 2025

Paura a Macugnana in Piemonte: incidente alla funivia, due feriti. Stando alle prime ricostruzioni, una delle cabine della funivia del Monte Moro, in valle Anzasca, avrebbe raggiunto il termine della corsa a velocità troppo sostenuta finendo la sua corsa contro un muro. L’urto ha provocato immediatamente lo stop dell’intera infrastruttura lasciando fermi a mezz’aria gli altri passeggeri che sono quindi rimasti bloccati.

Incidente alla funivia a Macugnana

L’episodio si è verificato queta mattina. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 a bordo di un elicottero. I due passeggeri che viaggiavano sulla cabina che ha urtato il muro sarebbero rimasti feriti. Contuso, inoltre, anche uno degli addetti al movimento dell’intera funivia che si trovava al momento dell’impatto dentro la Cabina Sud. Dopo lo scontro, l’impianto si è bloccato e tutti gli altri passeggeri sono rimasti fermi.

Le operazioni per soccorrere i passeggeri bloccati

Per liberare i passeggeri rimasti coinvolti nello stop alla funivia di Macugnana dopo l’incidente, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I caschi rossi sono intervenuti insieme ai militari della Guardia di Finanza. Con loro anche i carabinieri e il soccorso alpino. Ai militari, adesso, toccherà comprendere le ragioni alla base dell’incidente. Bisognerà comprendere la dinamica precisa dell’impatto e verificare se ci siano profili di responsabilità ed eventualmente in capo a chi. La notizia, però, ha riportato alla memoria incidenti ben più gravi come, ad esempio, quello avvenuto sul Mottarone che costò la vita a 14 persone.