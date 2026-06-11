Una piattaforma LegalTech per aiutare cittadini e professionisti

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Debutta in Italia Bravoavvocato, da una startup milanese

di Askanews - 11 Giugno 2026

Milano, 11 giu. (askanews) – Una piattaforma LegalTech che punta a semplificare il modo in cui cittadini e professionisti legali entrano in contatto grazie anche all’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale. Debutta in Italia Bravoavvocato, progetto di una startup milanese, che ha l’obiettivo di rendere più semplice la comprensione delle problematiche giuridiche, orientarsi tra le possibili soluzioni e individuare il professionista più adatto alle proprie esigenze, con una forte attenzione alla trasparenza.

La piattaforma offre un percorso guidato che consente all’utente di descrivere la propria situazione e ricevere informazioni utili per comprenderne meglio il contesto. Tra gli strumenti disponibili c’è il Report di Primo Orientamento che viene generato entro le 24 ore, che ha l’obiettivo è aiutare le persone a comprendere meglio la propria situazione per affrontare in modo più consapevole l’eventuale successivo confronto con un professionista. Bravoavocato mette inoltre a disposizione informazioni orientative sui costi normalmente associati a casi analoghi e tra le funzionalità disponibili vi è inoltre la possibilità di rateizzare le spese legali attraverso i principali strumenti di pagamento digitale. Il servizio copre numerose aree del diritto, tra cui separazioni e affidamento dei figli, controversie immobiliari, infortuni sul lavoro, problematiche relative alla circolazione stradale, debiti ed esecuzioni, diritto bancario e finanziario, immigrazione, responsabilità medica e molte altre. In totale la piattaforma consente di orientarsi in oltre quindici ambiti giuridici differenti.

Dal lato dei cittadini la piattaforma mette in contatto con dei professionisti, facendo in modo di avere consapevolezza e informazione su quello che si sta affrontando. Dall’altra parte la versione PRO della piattaforma offre agli stessi avvocati un ecosistema e strumenti digitali per la gestione del proprio studio, con anche la possibilità di lavorare con un assistente AI.