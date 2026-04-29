Italpress Notizie Spettacoli

Gaia torna con il nuovo singolo “Bossa Nostra”

di Italpress - 29 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – Gaia ha sorpreso il pubblico del Fabrique di Milano con l’anteprima di Bossa Nostra, il nuovo singolo in uscita venerdì 1 maggio su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records/Sony Music Italy, presentato dal vivo durante la data evento Il Baile continua e accolto con entusiasmo dai fan come primo sguardo sul prossimo capitolo del suo percorso musicale. Il brano, disponibile dalla mezzanotte, sarà accompagnato dal videoclip magistralmente diretto da Simone Bozzelli.

Svelato sul palco in uno dei momenti più intensi del live, Bossa Nostra segna l’apertura di una nuova fase artistica per Gaia: dopo il capitolo Baile, Il brano evolve in modo naturale verso un territorio che è parte del dna di Gaia, portando con sé un’ondata di autentica gioia che si traduce in leggerezza e freschezza, mantenendo al tempo stesso un’attitudine sofisticata. Un intreccio di ritmi e suggestioni che rendono omaggio al mondo brasiliano restituendo un suono vivo, solare e in continua evoluzione. Un’evoluzione naturale ma decisa, che amplia l’identità sonora dell’artista e ne anticipa le prossime direzioni creative, mantenendo al centro ritmo, ricerca e contaminazione.

– foto ufficio stampa Goigest –

(ITALPRESS).