Attualità

Città del Capo, capitale mondiale delle gang. Cosa succede davvero nei Cape Flats

Una città splendida assediata dalla violenza urbana sempre più fuori controllo

di Gianluca Pascutti - 25 Giugno 2026

Città del Capo è una delle mete turistiche più affascinanti del pianeta, ma dietro le cartoline paradisiache si nasconde una realtà ben diversa. Nelle periferie dei Cape Flats si concentra una delle più alte densità di violenza urbana al mondo. Qui operano circa 130 gang criminali, con oltre 100.000 membri, che trasformano interi quartieri in zone di guerra quotidiana. La città vive una frattura netta, da un lato il Waterfront, Camps Bay, Table Mountain e le Winelands, dove il flusso turistico resta forte e la sicurezza appare sotto controllo. Dall’altro lato Hanover Park, Manenberg, Mitchells Plain, Delft, Elsies River, dove la vita di migliaia di persone è scandita da sparatorie, estorsioni e regolamenti di conti.

L’eredità dell’apartheid e la nascita delle gang

La radice del problema affonda nell’eredità dell’apartheid. I Cape Flats nascono come area di deportazione e segregazione. Povertà cronica, disoccupazione, famiglie divise e assenza quasi totale di servizi creano un terreno ideale per le gang. In questo contesto i gruppi criminali offrono protezione, reddito e identità, soprattutto ai più giovani. Le gang non sono semplici bande di strada. Esistono strutture storiche legate al sistema carcerario, come i cosiddetti Numbers e gruppi più recenti che si contendono il controllo di droga, armi e racket. Ogni isolato può cambiare il comando crimilale in poche settimane, con conseguenze immediate sulla sicurezza dei residenti.

Numeri da guerra urbana nel Western Cape

Il Western Cape concentra la quasi totalità degli omicidi legati alle gang dell’intero Sudafrica, pur rappresentando solo una parte della popolazione nazionale. In media si registrano migliaia di omicidi l’anno, con picchi impressionanti nei quartieri più fragili dei Cape Flats. Negli ultimi anni la situazione è peggiorata. In alcuni periodi si contano decine di morti e tentati omicidi in una sola settimana. Il governo ha schierato migliaia di soldati a supporto della polizia nelle aree più critiche, segno di una crisi che assume i tratti di un conflitto interno.

Vita quotidiana tra paura, sicurezza privata e resilienza

Per chi vive nei Cape Flats la violenza non è un’eccezione, ma una presenza costante. Molti residenti si affidano a sistemi di sicurezza privata, perché la polizia appare sottorganico e spesso non riesce a garantire un controllo capillare del territorio. Le famiglie organizzano gli spostamenti in base alle zone controllate dalle diverse gang, con orari rigidi e percorsi studiati. Nonostante tutto, la città mostra una forte resilienza. Associazioni locali, comunità religiose e progetti sociali lavorano ogni giorno per offrire alternative ai giovani, sottraendoli al reclutamento criminale.

Turismo e percezione del rischio

Per i visitatori la situazione è diversa. Le principali aree turistiche mantengono standard di sicurezza relativamente elevati, grazie a una forte presenza di controlli e servizi dedicati. Chi viaggia a Città del Capo deve però conoscere questa doppia faccia della città. Dietro le spiagge e le montagne iconiche esiste una metropoli che combatte ogni giorno contro la criminalità organizzata spietata.