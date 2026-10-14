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Garavaglia sfida Salvini e si candida al congresso della Lega

L'ex ministro al Turismo scende in campo: "La Lega non è di estrema destra". Salvini: "Più siamo, meglio è"

di Martino Tursi - 14 Ottobre 2026

Matteo Salvini ha già uno sfidante in vista del congresso di Milano della Lega: si tratta di Massimo Garavaglia. Che ha deciso di scendere in campo e di contendere la leadership del Carroccio all’attuale segretario (dimissionario) del partito. Per il momento è pronto, e se c’è la questione delle firme non rileva. Almeno non fino al punto di preoccuparlo. Quello che serve è la visione. E quella di Garavaglia non potrebbe essere più distante da Salvini a cui già lancia una frecciata: “Io sono della Lega più pragmatica, nordista di sicuro, nel senso dell’idea federalista di Umberto Bossi. Non una Lega di estrema destra”.

Garavaglia si candida al congresso della Lega

Il congresso della Lega si terrà a Milano dal 24 al 25 ottobre prossimi e Massimo Garavaglia sarà della partita. Lo ha confermato a tutte le agenzie. La sua candidatura “c’è”. Ora bisogna capire chi convergerà attorno al suo nome. Senatore e già ministro al Turismo, si sente “un uomo libero” e non si fa ingabbiare dai lacci procedurali. La sfida per il futuro del partito è già aperta e sarà sicuramente appassionante. Anche se non troppo lunga dal momento che da qui a una decina di giorni i giochi saranno fatti.

La reazione di Salvini

Matteo Salvini ha preso bene la candidatura di Garavaglia al congresso della Lega. “Ho convocato un congresso perché ci sia gente che si candidi, che faccia proposte e porti idee, presenti mozioni”, ha commentato direttamente da Bruxelles. Al momento, il vicepremier non sa dire se ci saranno altri candidati pronti a scendere sul campo di battaglia. “Più sono, meglio è”, ha dichiarato Salvini. Che ha aggiunto: “Io sono convinto delle mie idee e saranno i militanti a decidere cos’è e cosa sarà la Lega”.

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