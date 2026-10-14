Cultura & Spettacolo

Winnie the Pooh compie 100 anni: la storia dell’orsetto che ha conquistato il mondo

di Simone Talarico - 14 Ottobre 2026

Winnie the Pooh festeggia 100 anni. Il celebre orsetto, amato da intere generazioni, è diventato uno dei personaggi più riconducibili della letteratura per bambini. Nato dalla fantasia dello scrittore britannico Alan Alexander Milne, ha trasformato un semplice giocattolo in un simbolo mondiale di amicizia e dolcezza.

Il 14 ottobre segna 2026 segna un secolo dalla pubblicazione del libro che ha reso famoso il personaggio. Da allora, Winnie the Pooh ha conquistato milioni di lettori, arrivando anche al cinema e in televisione.

Winnie the Pooh, la storia dell’orsetto di pezza

La storia di Winnie the Pooh è iniziata nella famiglia Milne. Lo scrittore inventava racconti per il figlio Christopher Robin, utilizzando come protagonisti i suoi giocattoli preferiti. Tra questi c’era un orsetto di peluche, inizialmente chiamato Edward Bear. Proprio quel pupazzo ha ispirato il personaggio goloso di miele, curioso e spesso distratto.

Nel 1926 è arrivata la pubblicazione del libro Winnie the Pooh, accompagnato dalle illustrazioni di Ernest H. Shepard. L’opera ha ottenuto rapidamente un grande successo.

Da dove nasce il nome Winnie the Pooh?

Anche il nome del protagonista nasconde una storia particolare. Winnie deriva da Winnipeg, un’orsa canadese ospitata nello zoo di Londra e conosciuta dal piccolo Christopher Robin.

Il termine Pooh, invece, era il nome attribuito dal bambino a un cigno.

Attorno all’orsetto è nato il celebre Bosco dei Cento Acri, popolato da personaggi indimenticabili come Pimpi, Tigro, Ih-Oh e Tappo. Ognuno rappresenta caratteristiche e sentimenti diversi.

Un successo mondiale che dura da un secolo

Con il passare degli anni, Winnie the Pooh è diventato molto più di un protagonista letterario.

Nel 1929 Milne ha ceduto i diritti commerciali a Stephen Slesinger. Successivamente, Disney ha contribuito alla diffusione internazionale del personaggio attraverso film e cartoni animati.

Oggi l’orsetto compare su giocattoli, vestiti e numerosi prodotti.

Il segreto della sua popolarità, però, rimane il messaggio delle sue avventure: l’importanza dell’amicizia, della gentilezza e delle piccole cose quotidiane.

A cento anni dalla nascita editoriale, Winnie the Pooh continua così a emozionare bambini e adulti.