Cronaca

Mangia e dorme senza pagare: la scroccona del Nord-Est è tornata

di Pietro Pertosa - 14 Ottobre 2026

La “scroccona” è tornata a terrorizzare ristoranti e strutture ricettive. E soprattutto a scappare via senza pagare. Ha 57 anni e le attività si stanno organizzando. Un po’ come nel West, la sua foto è apparsa ovunque. Per avvisare i colleghi, ristoratori o albergatori, a non accettarla tra i loro clienti. Anche perché, dopo aver mangiato a sazietà e dormito a sufficienza, sgomma via senza lasciare alcuna traccia di sé.Figuriamoci denari.

La scroccona è tornata

Un curriculum che parla da sé: ha già sul groppone più di trecento denunce, ora ne ha incassate altre due. Risponde di insolvenza fraudolenta. In pratica, lei non soltanto non paga ma già sa che non lo farà mai. Il suo territorio di caccia preferito è il Nord Est. Dove ha vissuto alla grande senza scucire un soldo bucato. Nonostante sia una figura reale, “conosciuta” e soprattutto temuta da chi ha un’attività, è riuscita a trovare ancora dove sedersi a cena senza pagare il conto. Ha risalito l’Adige fino a Bressanone, in provincia di Bolzano.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’ultimo ristoratore beffato ha chiamato la polizia. Gli agenti si son presentati al locale. Hanno intimato alla signora di pagare quanto dovuto. Un conto nemmeno così salato: 60 euro. Lei, che sarebbe stata pure in evidente stato di ebbrezza, si è rifiutata. Accampando come scusa il fatto di non avere con sé né soldi né tantomeno documenti. Ma non è tutto. Già perché la “scroccona” del Nord Est s’è fatta riconoscere in un albergo di Bressanone. Dove ha dormito per due notti. Ha prenotato con una carta di pagamento che solo dopo s’è rivelata non valida. E su cui, tra l’altro, c’erano anche generalità false. Questa volta, oltre alla solita denuncia per insolvenza fraudolenta, pure quella per sostituzione di persona.

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