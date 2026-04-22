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Gasolio “allungato” a Milano: scatta il maxi sequestro

L'operazione dei finanzieri, la scoperta in laboratorio: oli esausti al posto del carburante

di Pietro Pertosa - 22 Aprile 2026

Maxi sequestro a Milano: sotto i sigilli finiscono 10mila litri di gasolio “allungato”. Il diesel costa troppo e c’è chi addirittura lo diluisce in altre sostanze proponendolo così al pubblico che, ignaro, rischia di ritrovarsi a dover portare l’auto in riparazione. Aggiungendo al dramma del caro carburanti la beffa della riparazione. Oltre la speculazione, oltre la “furbizia”. L’intervento dei finanzieri del comando provinciale meneghino in un distributore di Abbiategrasso fa saltare il banco e cadere il velo di una vera e propria frode in commercio. Che avrebbe consentito ai “furbetti” di incassare molto e agli automobilisti di rischiare guai seri con le proprie vetture.

Gasolio “allungato” a Milano, l’operazione

I finanziari della Compagnia di Magenta hanno iniziato a girare prelevando campioni di carburanti dalle pompe erogatrici. Controlli rafforzati, ma sostanzialmente di routine, per garantire la correttezza degli operatori di mercato. La sorpresa è arrivata al laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Qui s’è scoperto infatti che il gasolio era stato “allungato” con solventi, altri tipi di benzine e addirittura oli vegetali esausti. Un prodotto che, oltre a essere pericoloso per il buon funzionamento delle auto, era rischioso anche sul profilo della sicurezza dal momento che avrebbe presentato un punto di infiammabilità molto elevato.

Scatta il sequestro

Le Fiamme Gialle hanno pertanto sequestrato il gasolio (allungato) presente nella cisterna, segnalando all’Autorità Giudiziaria il gestore del distributore per il reato di frode nell’esercizio del commercio. Proseguono, dunque, i controlli su tutto il territorio nazionale sul fronte delicatissimo dei carburanti. Azioni e operazioni che non sono legate, evidentemente, solo all’andamento dei prezzi e alla loro corretta applicazione. Ma, purtroppo, pure alla bontà dei prodotti effettivamente proposti in vendita al pubblico.