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A Bari il falso invalido incastrato dai social, l’indagine Gdf

Percepiva pensione e accompagnamento dal 2007. Dovrà restituire fino a 200mila euro

di Paolo Diacono - 15 Giugno 2026

Per quasi vent’anni ha percepito la pensione e l’indennità di accompagnamento ma era un falso invalido: la scoperta a Bari, anzi lì vicino. A incastrarlo l’inchiesta della Guardia di Finanza della tenenza di Margherita di Savoia, nella provincia Bat, Barletta-Andria-Trani, in Puglia ha messo nei guai un uomo che, adesso, dovrà restituire allo Stato qualcosa come 200mila euro. Soldi che ha percepito indebitamente fin dal 2007 quando aveva ottenuto la dichiarazione di totale inabilità al lavoro che gli ha consentito di accedere alla pensione di invalidità civile.

Bari, il falso invalido incastrato dai social

Il copione è più o meno il solito. Anche stavolta, sono state le telecamere a inguaiare il falso invalido di Bari, anzi della provincia Bat. I finanzieri, coordinati dai magistrati della Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia, hanno scoperto in rete, anzi sui social, un video in cui il (presunto) paralitico si alzava dalla sedia a rotelle. Perfettamente in grado di muoversi, camminare in posizione eretta e senza l’aiuto di nessuno né di sostegni. Un miracolo di TikTok? Neanche per idea. E difatti l’inchiesta delle fiamme gialle ha portato alla luce la verità dietro i fatti.

Dovrà restituire 200mila euro

L’indagato, già perché il falso invalido di Bari è finito naturalmente sotto indagine, non era “gravato da una forma di menomazione fisica tale da consentirgli il riconoscimento dello status di invalido assoluto”. Ciò vuol dire che, con ogni evidenza, non aveva diritto a percepire le indennità di accompagnamento riscosse per quasi venti anni. Alla fine, dunque, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche per quasi 200 mila euro. Gli enti previdenziali sono stati avvertiti: non pagategli più nulla. Adesso scenderà in campo pure la Procura Regionale della Corte dei Conti per i conseguenti profili di responsabilità erariale.