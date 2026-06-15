Cronaca

Metro A Roma, degrado e allarme accessibilità: “Disabili penalizzati”

Il report di Ripensiamo Roma evidenzia numerose criticità

di Angelo Vitale - 15 Giugno 2026

Ascensori guasti, scale mobili non funzionanti, percorsi sensoriali assenti o poco visibili e stazioni Metro A Roma in condizioni di degrado.

Degrado nella Capitale

È questo il quadro emerso dai primi sopralluoghi effettuati dall’associazione Ripensiamo Roma nell’ambito della campagna civica “Oltre le barriere, io ci sono”, iniziativa nata per monitorare il livello di accessibilità della Capitale e segnalare le criticità che limitano la mobilità delle persone con disabilità.

L’attività di verifica è partita lo scorso 23 maggio e ha coinvolto tutte le stazioni della Linea A della Metropolitana di Roma, uno degli assi portanti del trasporto pubblico cittadino.

Secondo quanto rilevato dai volontari dell’associazione, numerose fermate presenterebbero problemi che rendono difficile. O, in alcuni casi, impossibile l’utilizzo del servizio da parte di persone con ridotta mobilità, anziani e cittadini con esigenze particolari.

La mappa della Metro A di Roma nel report di Ripensiamo Roma

Tra le principali criticità segnalate figurano la mancanza di servoscale, il malfunzionamento delle scale mobili e degli ascensori, oltre a una segnaletica insufficiente e a percorsi tattili e sensoriali poco evidenti. Situazioni che, secondo l’associazione, rappresentano un ostacolo concreto all’inclusione e al diritto alla mobilità per migliaia di utenti che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico romano.

Ma il tema dell’accessibilità non sarebbe l’unico motivo di preoccupazione. Durante i sopralluoghi sono infatti emerse anche condizioni generali di manutenzione giudicate insoddisfacenti. Muri deteriorati, pavimentazioni usurate, pannelli dei soffitti in cattivo stato e carenze nella segnalazione delle aree critiche contribuirebbero a restituire un’immagine di forte degrado di alcune infrastrutture strategiche della città.

“Dove sono i lavori annunciati?”

A intervenire sulla questione Donato Bonanni, presidente di Ripensiamo Roma, che ha richiamato l’attenzione sul piano di riqualificazione delle linee metropolitane previsto in vista del Giubileo.

“ATAC e Roma Capitale hanno annunciato un programma di interventi per la riqualificazione delle stazioni delle linee A e B, con conclusione prevista entro il quarto trimestre del 2026. Tuttavia, i lavori non risultano ancora avviati e i cittadini continuano a confrontarsi con disagi quotidiani e un servizio che presenta evidenti criticità”, ha dichiarato Bonanni.

L’associazione ha spiegato che la campagna proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori verifiche sul territorio. L’obiettivo è raccogliere segnalazioni, documentare le barriere ancora presenti e sensibilizzare istituzioni e gestori dei servizi pubblici sulla necessità di garantire una città realmente accessibile a tutti.