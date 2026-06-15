Meloni: “La mia amica Sanae”, Italia e Giappone naturalmente alleati

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"Spero di aver ricambiato l’accoglienza ricevuta a gennaio"

di Askanews - 15 Giugno 2026

Roma, 15 giu. (askanews) – Italia e Giappone sono “naturalmente alleati strategici destinati a lavorare insieme sul presente e sul futuro”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del bilaterale con la premier nipponica Sanae Takaichi a Villa Pamphili.

Meloni si è rivolta all’omologa giapponese, definendola “leader pragmatica, concreta e determinata”, chiamandola “la mia amica Sanae”: “Spero di essere riuscita a ricambiare l’accoglienza affettuosa che ho ricevuto in Giappone a gennaio”.