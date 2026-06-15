Si chiude il Taormina Film Festival, i premi e lo show di Crowe

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Trionfa "Hear The Yellow", Greta Scarano miglior interprete ex aequo

di Askanews - 15 Giugno 2026

Taormina, 15 giu. (askanews) – “Hear The Yellow” della regista turca Banu Sivaci ha trionfato alla 72esima edizione del Taormina Film Festival. Racconta di una musicista che torna nel suo villaggio d’origine nell’Anatolia e fa i conti con un passato che continua a tormentarla.

La giuria guidata da Jane Campion, con tra gli altri l’attrice Holly Hunter e Pietro Castellitto, gli ha assegnato quattro riconoscimenti: miglior film, miglior regia, miglior interprete maschile, Suleyman Kadim Kabaali e miglior interprete femminile, Selva Erdener, ex aequo con Greta Scarano per “Piccolo Miracolo” di Guido Chiesa, unico italiano in Concorso.

Il film, con Marco D’Amore accanto a Scarano, ha vinto anche il Cariddino d’Oro – Menzione Speciale assegnato dal Campus Giovani (composto da circa trecento studenti e venticinque giovani giurati, formato grazie alla collaborazione con ANEC Sicilia e AGIS Sicilia).

Tante le star e gli ospiti arrivati a Taormina nei cinque giorni di Festival. Su tutti, “The Queen” Helen Mirren, premiata alla carriera e il “gladiatore” Russell Crowe che oltre a presentare il nuovo film “La vendetta perfetta – Bear Country” (nelle sale dal 26 agosto) di Derrick Borte, è stato protagonista di una serata gremita al Teatro Antico, in cui ha ricevuto un premio e ha ringraziato il pubblico per il calore. “Amo questa città e amo la Sicilia” ha detto l’attore, “sono onorato di ricevere questo premio da voi”. Poi ha salutato con la celebre frase entrata nella storia della cinema: “Al mio segnale scatenate l’inferno”.