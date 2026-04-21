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Giallo Vincenzo Iannitti: l’omicida confessa, ecco chi è

Inquietanti dettagli dal Casertano, il crollo dell'autore del delitto dopo un interrogatorio fiume

di Giorgio Brescia - 21 Aprile 2026

Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto ieri sera in un locale interrato di un'abitazione in corso di ristrutturazione di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca (Caserta). Si tratterebbe del corpo del 20enne Vincenzo Iannitti, di cui si erano perse le tracce il 18 marzo scorso

Giallo: il corpo di Vincenzo era a due passi dalla piazza del paese. La speranza, spenta nel modo più atroce. Dopo oltre un mese di ricerche e appelli, il corpo di Vincenzo Iannitti, il ventenne scomparso il 18 marzo dalla frazione di San Castrese, ritrovato in un cantiere edile a pochi metri dalla sua abitazione.

Omicidio: giallo nel Casertano

Un incidente? No, il cadavere rinvenuto in un locale interrato, avvolto in una busta di plastica e nascosto sotto un cumulo di pietre e detriti.

I dettagli inquietanti: una scena del crimine “preparata”

Il ritrovamento, avvenuto nella tarda serata di ieri, ha rivelato particolari che configurano un omicidio brutale e premeditato. Il corpo del giovane, in avanzato stato di decomposizione, stipato in una sorta di ripostiglio scavato nel terreno accanto a un edificio in ristrutturazione.

La supposta precisione del cadavere occultato suggerisce che l’assassino conoscesse perfettamente il territorio e la vulnerabilità di quel cantiere, trasformandolo in una tomba improvvisata per sviare le indagini.

Sospetto in caserma: interrogatorio fiume nella notte, il fermo

La svolta investigativa è arrivata a poche ore dal macabro ritrovamento. Secondo fonti accreditate, una persona di sesso maschile sarebbe stato condotta in caserma dai carabinieri e sottoposta a un interrogatorio fiume durato diverse ore davanti ai magistrati della Procura di Santa Maria Capua Vetere.

Al momento vige il massimo riserbo sull’identità del sospettato, ma l’ipotesi di un delitto maturato nel cerchio delle conoscenze locali si fa sempre più concreta. Gli inquirenti stanno analizzando le ultime chiamate e i messaggi sul cellulare di Vincenzo per ricostruire le sue ore finali e provare a dare una svolta al giallo.

Una comunità sotto shock

L’annuncio della fiaccolata che era stata organizzata in paese

Il caso, anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, dove la madre del ragazzo aveva lanciato disperati appelli, convinta che il figlio non si fosse allontanato volontariamente. Oggi San Castrese si risveglia nel lutto, mentre gli agenti della Scientifica continuano i rilievi nel cantiere per isolare tracce biologiche o impronte che possano inchiodare definitivamente il colpevole.

L’interrogativo degli inquirenti: un delitto d’impeto o pianificato?

Il vero dubbio che agita la Procura riguarda il movente: cosa può aver spinto qualcuno a uccidere un ragazzo di 20 anni e a nasconderne il corpo con tale freddezza? Il sospettato ora in caserma dovrà spiegare non solo dove si trovasse la sera del 18 marzo, ma anche i suoi legami con quel cantiere. La gestione del cadavere suggerisce una lucidità post-delitto che terrorizza la comunità. L’assassino ha continuato a vivere tra i vicini di Vincenzo mentre il corpo giaceva a pochi passi dalle loro case?

La confessione

La tragedia di Vincenzo Iannitti, il ventenne scomparso il 19 marzo scorso dalla frazione di San Castrese, si è conclusa nel modo più drammatico. Nella notte di ieri, fa sapere la Procura, i carabinieri di Caserta hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di un amico della vittima, un 19enne del posto, gravemente indiziato di omicidio e occultamento di cadavere.

Il ritrovamento shock nel cavedio

Il corpo di Vincenzo è stato rinvenuto durante un’ispezione in un cavedio adiacente al terrazzo dell’abitazione dell’indagato. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, era stato chiuso in un sacco e coperto con materiale di risulta. Secondo la ricostruzione degli inquirenti coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, il giovane era stato visto in compagnia del sospettato proprio nelle ore precedenti alla scomparsa.

L’arma del delitto

Durante l’interrogatorio, il 19enne ha ammesso le proprie responsabilità. Ha dichiarato di aver colpito Vincenzo con due coltellate e di aver poi gettato il corpo dal terrazzo nel cavedio sottostante per nasconderlo.

I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno sequestrato l’intera abitazione e un coltello con lama di 8 cm, ritenuto l’arma del delitto. L’indagato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Il dubbio sul movente: cosa ha scatenato la furia?

Nonostante la confessione, resta aperto l’interrogativo più profondo: cosa ha spinto un diciannovenne a uccidere un amico e a nasconderne il corpo per oltre un mese sotto le finestre di casa? Le indagini preliminari proseguono per chiarire se il delitto sia stato frutto di un impeto momentaneo o se vi fosse una qualche forma di pianificazione. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico che dovrà confermare la dinamica delle ferite.