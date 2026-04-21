Cronaca

Gift Orban, rissa nel parcheggio del Bentegodi dopo Verona–Milan

Dopo il caso Kean ora scoppia quello di Gift Orban che scatena una rissa con dei tifosi.

di Gianluca Pascutti - 21 Aprile 2026

La partita tra Hellas Verona e Milan allo stadio Bentegodi, terminata con una sconfitta per i gialloblù, ha lasciato strascichi non solo sul campo. Nel dopo gara Gift Orban è finito al centro delle cronache non per un gol, ma per una rissa nel parcheggio dell’impianto veronese. L’attaccante nigeriano, arrivato a gennaio per dare nuova linfa all’attacco dell’Hellas, è stato protagonista di un episodio che ha rapidamente fatto il giro del web, accendendo il dibattito sul rapporto tra calciatori e tifosi nei momenti di massima tensione emotiva.

La dinamica della rissa nel parcheggio

Secondo le ricostruzioni convergenti, l’episodio è avvenuto nel parcheggio dello stadio Bentegodi, al termine della partita. Gift Orban stava lasciando l’area a bordo della propria auto quando alcuni tifosi si sono avvicinati per chiedere foto e autografi. Il giocatore, visibilmente provato dalla serata negativa, avrebbe rifiutato di fermarsi. A quel punto, uno dei presenti avrebbe colpito con una manata la carrozzeria del veicolo, gesto che ha fatto esplodere la tensione. Orban sarebbe sceso dall’auto e avrebbe affrontato il tifoso, afferrandolo per la maglietta. Ne è nato un contatto fisico, rapidamente degenerato in una vera e propria rissa, con urla e spintoni e pesanti insulti. La scena è stata ripresa da alcuni presenti con il cellulare e il video è stato poi condiviso sui social, contribuendo a rendere il caso immediatamente virale.

L’intervento della DIGOS e la posizione del Club

La presenza delle forze dell’ordine nell’area parcheggio ha permesso di riportare la situazione alla calma in tempi relativamente brevi. La Digos ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e valutare eventuali responsabilità individuali. L’Hellas Verona ha diffuso una nota ufficiale in cui ha preso le distanze da ogni forma di violenza, ribadendo la propria linea di fermezza su comportamenti non in linea con i valori del club. La società ha inoltre fatto sapere di riservarsi ulteriori valutazioni interne, lasciando intendere che non sono escluse sanzioni disciplinari nei confronti del giocatore.

Le scuse di Gift Orban e il futuro con l’Hellas Verona

Nelle ore successive alla rissa, Gift Orban ha affidato ai social un messaggio di scuse. L’attaccante ha riconosciuto di aver perso il controllo, ha ammesso di aver reagito in modo sbagliato e si è assunto la responsabilità del proprio gesto. Ha inoltre promesso di riconquistare la fiducia dell’ambiente con il lavoro quotidiano e con le prestazioni in campo. La rissa nel parcheggio del Bentegodi segna comunque un punto di svolta nella stagione di Gift Orban, che ora dovrà dimostrare – se il Verona gli darà spazio – di saper ripartire non solo con i gol, ma con comportamenti all’altezza della Serie A.