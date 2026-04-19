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Gio Gio’s, il nuovo equilibrio milanese tra ritmo, gusto e misura

di nicola santini - 19 Aprile 2026

Aperto da pochi giorni e già da inserire nella top list degli indirizzi milanesi.

Perché, che se ne dica, Milano ha sviluppato un istinto rapido per distinguere i posti costruiti con un’idea da quelli messi insieme per riempire una casella, e Gio Gio’s rientra nella prima categoria con una sicurezza che si percepisce subito.

Il progetto porta la firma di Raphael Duntoye, nome che circola da anni tra tavoli dove la cucina si intreccia con la scena, da La Petite Maison fino a The Arts Club, ambienti in cui il servizio diventa parte di una grammatica sociale precisa.

Qui il Mediterraneo cambia passo e si adatta a una città che pretende ritmo e controllo. Il pesce prende il centro con una lavorazione pulita, priva di effetti inutili, mentre la carne tiene un registro più pieno, quasi a ricordare che certe certezze restano necessarie anche dentro un racconto contemporaneo. Le verdure entrano con una presenza netta e costruiscono una linea coerente che accompagna tutta la carta, dando profondità a un impianto pensato per essere condiviso. Il tavolo smette di essere superficie individuale e diventa uno spazio dinamico, in cui i piatti si spostano e il gesto del dividere assume un valore preciso, riconoscibile.

Legno, pietra e luce: l’ambiente di Gio Gio’s lavora per trattenersi

L’ambiente segue la stessa logica e lavora su un equilibrio controllato. Il richiamo a un giardino resta una suggestione trattenuta, leggibile nei materiali e in una palette che evita eccessi. Il legno introduce calore, la pietra stabilizza lo spazio, la luce scende quanto basta per isolare la sala dal resto della città. Si crea una dimensione raccolta che invita a fermarsi, qualità rara in un contesto che spesso confonde movimento con energia.

Il cocktail bar si inserisce come elemento di continuità e definisce un punto visivo forte. Il bancone in velluto, chiuso da un piano in alabastro, costruisce una presenza scenica precisa che dialoga con la sala, mentre la proposta beverage si sviluppa con coerenza rispetto alla cucina.

Le miscele nascono da una selezione rigorosa delle materie prime e mantengono una linea pulita, leggibile al primo sorso. Anche le proposte analcoliche ricevono la stessa attenzione, scelta che rivela una regia consapevole e attenta ai dettagli.

Il servizio accompagna il tempo del tavolo con misura, lasciando spazio a chi siede senza mai risultare invadente.

Milano osserva e decide: Gio Gio’s sembra già entrato nel circuito

In questo luogo il lusso si manifesta in una sicurezza discreta, nella capacità di sostenere la permanenza senza forzare i ritmi.

Milano osserva questi luoghi, li prova, li mette alla prova, poi decide se farli entrare nel proprio circuito stabile. Gio Gio’s dà l’impressione di aver già compreso il meccanismo, e si muove con quel tocco che io identifico in naturalezza che spesso fa la differenza tra un’apertura e un indirizzo destinato a restare. Intanto l’ho salvato tra i preferiti.