Giochi aperti per Warner Bros: Paramount rilancia su Netflix

La mossa ostile del colosso di David Ellison che punta a scompaginare le previsioni

di Angelo Vitale - 9 Dicembre 2025

I giochi non erano completati: Paramount ha lanciato un’offerta ostile in contanti da 30 dollari per azione per acquisire Warner Bros. Discovery. Il valore complessivo supera i 108 miliardi di dollari, superando nettamente la proposta precedente di Netflix. Paramount chiede agli azionisti di considerare la sua offerta più sicura e redditizia rispetto all’accordo con Netflix. Se gli azionisti accettano, si apre una fase decisiva: battaglia regolatoria, ristrutturazione aziendale e incertezza per studi e per ki contenuti.

Che cos’è successo: Paramount in azione su Warner Bros

Warner Bros Discovery aveva formalizzato un accordo preliminare con Netflix, che prevedeva la vendita degli studi cinematografici, del catalogo film e serie e delle piattaforme streaming.

Paramount ha risposto con un’offerta totale e in contanti per l’intera società, includendo anche le divisioni TV lineari.

L’offerta Paramount rappresenta un premio significativo rispetto al prezzo azionario non disturbato di WBD di settembre 2025.

Dettagli economici e struttura dell’offerta che punta a bloccare Netflix

Il pagamento: 30 dollari per azione in contanti, valutazione totale circa 108 miliardi di dollari. Finanziamento garantito da capitale di rischio privato e un impegno di oltre 50 miliardi di dollari di debito da banche internazionali.

L’offerta Paramount supera quella di Netflix, che combinava contanti e azioni e non includeva le reti TV lineari. La scadenza iniziale dell’Opa prevista per gennaio 2026, con possibile estensione.

Perché il rilancio

L’offerta garantisce valore immediato e certo agli azionisti, evitando rischi legati a valutazioni future degli asset. L’obiettivo è creare un colosso globale dell’intrattenimento, unendo cinema, streaming, reti TV e sport.

Paramount punta a rafforzare la produzione cinematografica, mantenere uscite nei cinema e tutelare i contenuti.

Le reazioni, i rischi e gli ostacoli

Il consiglio di amministrazione di WBD mantiene il supporto all’accordo con Netflix. n cambio di decisione potrebbe comportare penali da miliardi di dollari.

L’operazione affronta rischi regolatori significativi, inclusi antitrust Usa e valutazioni geopolitiche per i fondi coinvolti.

I mercati hanno reagito con volatilità: le azioni di WBD e Paramount sono salite, Netflix ha perso terreno.

Gli scenari possibili

Gli azionisti accettano Paramount. Paramount rileva WBD. Fusione cinema, streaming, TV e sport sotto un unico gruppo.

Oppure, WBD mantiene l’accordo con Netflix. Il deal con Netflix procede, Paramount può rilanciare o ritirarsi. All’orizzonte, una possibile asta competitiva.

Le autorità regolatorie possono intervenire. Potenziali uno scorporo asset, vendite parziali o lunghe revisioni antitrust.

Possibili, pure un compromesso o una offerta migliorativa. Conseguente, una negoziazione per aumentare il prezzo o migliorare le condizioni per azionisti indecisi.

Le conseguenze per film, serie, reti Tv e dipendenti

Gli studi e il catalogo WBD potrebbero ricevere più investimenti per film e serie. Le reti lineari verrebbero integrate in un gruppo con forte presenza streaming e cinematografica, con possibili ridefinizioni editoriali. Per i dipendenti, incertezza dovuta a fusioni e razionalizzazioni, ma Paramount promette di mantenere gli studios attivi.