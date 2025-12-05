Cinema

Netflix pigliatutto: compra Warner Bros

Una operazione da quasi 90 miliardi di dollari: nasce un colosso

di Angelo Vitale - 5 Dicembre 2025

Netflix ha vinto la corsa per Warner Bros. Discovery. L’accordo vale circa 82,7 miliardi di dollari. Gli azionisti di Warner Bros riceveranno 23,25 dollari in contanti più 4,50 dollari in azioni Netflix per ogni titolo posseduto. Closing entro 12-18 mesi.

L’operazione comprende lo studio cinematografico, il catalogo di film e serie e il servizio streaming HBO Max. L’acquisizione consolida Netflix come leader globale nella produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi. Gli analisti la considerano una delle operazioni più grandi della storia dello streaming e del cinema.

Il catalogo di Warner Bros e i contenuti che Netflix offrirà

I titoli di punta di Warner Bros, inclusi Harry Potter, DC Universe, Lo Hobbit e classici come Casablanca, entreranno nel catalogo di Netflix. Anche HBO Max continuerà a funzionare come piattaforma, ma sotto la gestione del colosso dello streaming.

Questa fusione permette a Netflix di ampliare significativamente la propria offerta e di attrarre abbonati con contenuti esclusivi di grande richiamo. Gli spettatori avranno accesso a film e serie già consolidati, mentre nuove produzioni saranno sviluppate in sinergia con lo studio acquisito.

Le reazioni del mercato

Le azioni WBD sono salite del 3–4% nelle prime ore dopo l’annuncio. Le azioni di Netflix hanno subito un leggero calo iniziale. Gli investitori valutano la grandezza dell’investimento e i potenziali ritorni sul lungo termine.

Secondo gli esperti, l’operazione potrebbe ridisegnare i rapporti di forza tra colossi dello streaming e studi cinematografici. Alcuni produttori e creativi esprimono timori su concentrazione e potere di mercato, mentre altri vedono nuove opportunità di distribuzione globale.

Gli impatti sull’industria

Con un unico gigante che controlla produzione e distribuzione, la competizione nel settore si trasforma. Netflix diventa interlocutore principale per cinema, piattaforme e talenti. La concentrazione dei diritti e dei contenuti apre la strada a strategie aggressive sui mercati internazionali. I concorrenti potrebbero dover rivedere modelli di abbonamento e acquisizione dei contenuti.

Scenari futuri

Una espansione globale: Netflix integra Warner Bros e lancia nuovi servizi premium per attrarre mercati emergenti. Aumenta la produzione di serie e film esclusivi, riducendo la dipendenza da altri studi. E si consolida in maniera selettiva. Netflix mantiene catalogo e HBO Max, ma venderà divisioni minori per rispettare le norme antitrust.