Giornata Nazionale del risparmio energetico, Pichetto: “Rapporto virtuoso tra cittadino e ambiente”

di Italpress - 16 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Ricorre oggi la Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, istituita nel 2022. “E’ un appuntamento, nato dallo straordinario slancio della campagna ‘M’illumino di meno’ nella trasmissione Caterpillar su Radio2 – afferma il ministro Gilberto Pichetto – che rappresenta un esempio di connubio felice tra buona informazione e sensibilità istituzionale”.

“Ogni cittadino – prosegue Pichetto – deve avvertire come necessario un rapporto virtuoso quotidiano con l’energia e l’ambiente, nella direzione della sostenibilità. Insistiamo molto, nelle nostre iniziative comunicative, sul risultato che i singoli buoni comportamenti possono determinare per un risultato complessivo”.

“I cambiamenti climatici in atto e l’esaurimento delle risorse naturali – aggiunge – ci chiamano a un’azione quanto più coordinata e determinata”. “Il governo guarda alla partecipazione intergenerazionale, all’educazione, al coinvolgimento dei più giovani anche attraverso opportunità come il Servizio Civile Ambientale, per scrivere un futuro più sostenibile”, conclude il Ministro.

Nella Giornata di oggi, come segnale di adesione alla campagna “M’illumino di meno”, le luci esterne delle sedi istituzionali del MASE e quelle interne non strettamente necessarie al lavoro verranno spente dalle 19 per un’ora.

-Foto IPA Agency-

