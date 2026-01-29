Attualità

Giorni della Merla: non ci sarà il gelo record?

In alcune zone potrebbe esserci più sole che gelo, ma resta possibile qualche passaggio piovoso o freddo moderato

di Dave Hill Cirio - 29 Gennaio 2026

I Giorni della Merla – da oggi al 31 gennaio -, secondo la tradizione, i giorni più freddi dell’anno. Secondo le ultime previsioni meteo, però, quest’anno potrebbe essere diverso. Niente gelo artico estremo su gran parte d’Italia, ma tempo variabile con piogge e qualche schiarita.

La leggenda, che racconta di un merlo rifugiato nel camino e diventato nero, un simbolo culturale importante. Popolari proverbi legano il clima di questi giorni all’arrivo della primavera. Ma cosa aspettarsi davvero dal meteo? Le curiosità più affascinanti sulla tradizione italiana accompagnano le previsioni meteo.

Che cosa sono i Giorni della Merla

I Giorni della Merla sono, secondo la tradizione popolare italiana, gli ultimi tre giorni di gennaio — 29, 30 e 31 gennaio — considerati il cuore dell’inverno e storicamente tra i più freddi dell’anno. L’origine di questo detto affonda nella cultura contadina, legata all’osservazione del clima e ai proverbi rurali, e affianca storie e leggende che si tramandano da secoli.

La leggenda popolare: il merlo e il gelo

La versione più nota della leggenda racconta che un merlo un tempo bianco venne colto di sorpresa dall’arrivo di un inverno gelido a fine gennaio e, per salvarsi dal freddo, si rifugiò con i suoi piccoli nel camino di una casa.

Quando uscì, tre giorni dopo, le piume erano diventate nere per la fuliggine. Da allora, si dice che i giorni in cui ciò accadde siano i più rigidi dell’anno, e che il colore del merlo e persino l’andamento dei giorni servano da “meteo popolare” per prevedere l’arrivo della primavera.

Previsioni meteo per i Giorni della Merla 2026

Le previsioni meteo aggiornate smentiscono in parte l’idea tradizionale di gelo estremo per il 29‑31 gennaio. Non ci sarà un’irruzione di gelo siberiano su gran parte della penisola, il picco di freddo non è garantito.

I meteorologi indicano che una serie di perturbazioni atlantiche porterà piogge e condizioni variabili, con temperature che non risulteranno eccezionalmente rigide rispetto ad altri periodi della stagione. In alcune zone potrebbe esserci più sole che gelo, ma resta possibile qualche passaggio piovoso o freddo moderato.

Il proverbio e la tradizione meteorologica

Secondo l’antica saggezza popolare, se i Giorni della Merla sono particolarmente freddi, la primavera sarà mite e anticipata. Se invece sono morbidi o miti, ciò presagirebbe un inverno prolungato o una primavera più tarda e piovosa.

Anche se questa regola non ha fondamento scientifico, resta un modo suggestivo con cui molte comunità italiane guardano al calendario invernale e alle stagioni.

Curiosità e varianti regionali

In alcune zone d’Italia la tradizione varia leggermente. Ad esempio, in alcune parti della Lombardia e della provincia di Cremona i Giorni della Merla includono pure il primo giorno di febbraio. In Sardegna, invece, esiste un detto speciale chiamato sas dias imprestadas (i giorni prestati) legato alla richiesta di gennaio di “prendere in prestito” giorni da febbraio per prolungare il freddo.

Le manifestazioni popolari, i canti e i proverbi legati al periodo si intrecciano con riti contadini e osservazioni del comportamento della natura che affascinano chiunque ami il folclore italiano.

