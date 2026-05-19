Taiwan, fallisce il tentativo di destituire il presidente

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Opposizioni sotto la soglia dei due terzi in Parlamento

di Askanews - 19 Maggio 2026

Taipei, 19 mag. (askanews) – A Taiwan fallisce il tentativo delle opposizioni di mettere sotto impeachment il presidente Lai Ching-te. Lai e il suo Partito democratico progressista sono in uno scontro durissimo con le due forze di opposizione, Kuomintang e Taiwan People’s Party, che controllano il Parlamento da quando il presidente è entrato in carica nel maggio 2024.

La procedura era stata avviata dopo il rifiuto di Lai e del premier di firmare una legge sulla redistribuzione delle entrate approvata dal Parlamento. Sullo sfondo restano le tensioni sulla spesa militare, in una fase segnata dalla pressione crescente della Cina su Taiwan.

Chiang Chi-chen, vicepresidente dello Yuan legislativo di Taiwan: “I risultati del voto sulla proposta di impeachment contro il presidente da parte dello Yuan legislativo sono i seguenti: 56 voti a favore dell’impeachment, 50 contrari e nessun voto nullo. Si constata quindi che la proposta di impeachment avanzata da questo Yuan contro il presidente non ha raggiunto la soglia dei due terzi o più di tutti i legislatori prevista dall’articolo 4, paragrafo 7, degli articoli aggiuntivi della Costituzione. Pertanto, la proposta di impeachment non è approvata”.