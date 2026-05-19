In Alabama spopola lo Yaupon, il caffè dei nativi americani

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Travis Langen: Ilex vomitoria, nome ingannevole, futuro promettente

di Askanews - 19 Maggio 2026

Gulf Shores (Usa), 19 mag. (askanews) – A Gulf Shores, in Alabama, Usa, nel nuovo campus del Gulf Coast Eco Center, il direttore Travis Langen guida corsi e iniziative che rilanciano una bevanda ancestrale del Sud degli Stati Uniti: il tè ricavato dall’agrifoglio yaupon. Tra storia indigena, equivoci lessicali e opportunità per la biodiversità locale, il progetto del centro unisce educazione ambientale e recupero delle tradizioni. E apre la strada a una bevanda con un passato, di cui potremmo sentir parlare in futuro. “Questa pianta, molto diffusa nel Sud-est degli Stati Uniti d’America, fu scoperta dai nativi americani migliaia e migliaia di anni fa. Avevano molte usanze e tradizioni legate alla raccolta dell’agrifoglio yaupon, che veniva utilizzato per preparare una bevanda cerimoniale consumata in grandi quantità prima di una grande caccia o di una battaglia. Oppure, se un capo ospitava un altro capo, la bevevano a scopo cerimoniale. Una delle tradizioni prevedeva anche il consumo di questa bevanda durante il digiuno. Quindi, digiunando, lo stomaco si svuotava completamente e si beveva così tanto tè da vomitare. Il nome scientifico della pianta è Ilex vomitoria. Quindi, anche se la pianta non contiene sostanze chimiche che dovrebbero provocare il vomito, è il processo di berne grandi quantità a stomaco vuoto che causava questo effetto”, afferma Langen.

I coloni provenienti dall’Europa e dal resto del mondo videro i nativi americani consumare questa pianta e le diedero quel nome poco invitante, Ilex vomitoria. Scoprirono anche che conteneva caffeina, e così divenne una bevanda popolare da consumare a colazione. Divenne tanto popolare che vennero create piantagioni e la pianta fu esportata in Europa, in Inghilterra e in tutto il mondo occidentale. “Ma la Compagnia britannica delle Indie Orientali del tè vide in questo una concorrenza per il tè nero prodotto nelle colonie, dall’India alla Cina. Pertanto, emanò leggi per limitare l’importazione di questo tè. Di conseguenza, il tè perse popolarità negli Stati Uniti e in tutta Europa.Venne associato al tè dei poveri delle zone rurali, pur essendo una bevanda a base di caffeina perfettamente accettabile, e cadde completamente in disuso. Per gli ultimi cento anni, è rimasto pressoché sconosciuto il fatto che questo tè abbia una storia così ricca e che possa essere coltivato e preparato. Ma stiamo assistendo alla nascita di sempre più aziende e a un crescente interesse per questo tè”, aggiunge Langen.

Non a caso la BBC di recente gli ha dedicato grande attenzione. E anche noi di askanews lo abbiamo provato in Alabama, assaporandone il gusto piacevole e meno aspro di altre bevande con caffeina. Peraltro la curva di “risveglio” è più ampia del caffe, ci spiega Langen, assicurando un effetto più protratto nel tempo e più dolce.

Al Gulf Coast Eco Center di Gulf Shores, in Alabama – consigliato come destinazione sia da Sweet Home Alabama che da Travel South USA – si insegnano infatti anche le proprietà dello yaupon: “Crediamo diventerà molto più popolare nei prossimi anni, soprattutto considerando gli alti costi di spedizione in tutto il mondo e l’importazione di tè dall’India, dalla Cina e dal Giappone. Siamo entusiasti di vivere in una zona in cui possiamo far conoscere questo tè alle persone. Possiamo letteralmente andare nel bosco dietro casa, raccogliere queste bacche e mostrare loro che non si tratta solo di un tè gratuito da consumare, ma che è anche un toccasana per la fauna selvatica. Uccelli e altri animali adorano mangiare le bacche. È una pianta fantastica per ripristinare l’habitat naturale. E ci connette anche con la storia e con il nostro ambiente naturale. Sono davvero entusiasta di questa pianta. Abbiamo organizzato dei corsi per aiutare le persone a identificarla, a imparare come prepararla e ad apprezzarla”, aggiunge.

Nel 2018 è stata fondata l’ American Yaupon Association (AYA) per mettere in contatto gli appassionati di yaupon e garantire che il settore, in rapida ripresa, onorasse le proprie origini in modo etico. Il successo porta con sé responsabilità e l’opportunità di invertire gli schemi di colonialismo e sfruttamento che hanno afflitto altre bevande contenenti caffeina, come caffè e tè.

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio di Gualtiero Benatelli

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