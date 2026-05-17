Modena, Salvini: seconde generazioni non integrate sono problema

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"Bisogna prevenire e trovare una soluzione"

di Askanews - 17 Maggio 2026

Roma, 17 mag. (askanews) – “Le seconde generazioni che rifuiutano la lingua, la cultura, la tradizione e soprattutto la legge del nostro Paese non sono un opportunità ma un problema”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, parlando del caso di Modena alla Scuola di formazione del partito. “Prevenire, prevedere, capire e accompagnare a una soluzione è assolutamente fondamentale. A volte lo facciamo da soli, ma non dobbiamo avere paura di proporre qualcosa che secondo noi è giusto perchè quasi tutto il resto del mondo politico non è d’accordo”.