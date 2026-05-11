Politica

Giuli-Meloni, incontro a Palazzo Chigi: “Piena sintonia”

La vicenda si sgonfia: "Mai tensioni tra premier e Ministero Cultura"

di Maria Graziosi - 11 Maggio 2026

È durato un’oretta l’incontro tra il presidente del consiglio Giorgia Meloni e il ministro alla Cultura Alessandro Giuli. Al termine dell’appuntamento, la premier ha ribadito che tra lei e il suo collega al governo vi è “piena sintonia”. Le polemiche, in particolar modo quelle poi sfociate nel repulisti dirigenziale all’interno del dicastero retto proprio da Giuli, vengono declassate a “mera dialettica”. Che, però, diventa più pesante a causa delle tensioni internazionali.

Meloni-Giuli, l’incontro a Chigi

L’incontro tra Giorgia Meloni e Alessandro Giuli si è tenuto nel pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi. Le fonti vicine alla presidenza del consiglio dei ministri hanno smentito, seccamente, retroscena e scenari secondo i quali ci sarebbe stata più di una frizione politica all’interno del governo. Nelle ultime settimane, è innegabile, al centro delle polemiche c’è stato proprio Alessandro Giuli. Che, nell’appuntamento da lui chiesto e ottenuto alla premier, ha ribadito gratitudine nei confronti della premier, confermando il suo totale sostegno al programma della coalizione di governo.

Da Venezia a Roma, tutte le polemiche

Tra Meloni e Giuli, dunque, è tutto sistemato. Ammesso e non concesso che ci siano mai state frizioni tra i due. Il ministro alla Cultura è stato, negli ultimi tempi, nell’occhio del ciclone. Prima il caso della Biennale di Venezia, gli scontri con il presidente della Fondazione, Pietrangelo Buttafuoco, che di chiudere ai russi, come gli veniva chiesto dal governo, non ne voleva proprio sapere. Poi la vicenda Merlino-Proietti Trotti. I responsabili delle segreterie interne al Mic silurati. Il primo per la vicenda legata al “no” ai fondi per il film su Regeni. La seconda, invece, per la questione dell’assenza nel viaggio a New York del ministro.